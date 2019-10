Sekarang ini definisi kecantikan mulai mengalami perubahan. Semula seorang perempuan dinilai cantik apabila sudah memenuhi standar atau kriteria tertentu yang ditetapkan oleh masyarakat. Namun, kini kecantikan bukan hanya berdasarkan sesuatu yang dilihat.

Semakin unik dan semakin tipikal seorang perempuan, maka dirinya dipandang memiliki kecantikan yang berbeda. Menyadari banyaknya tipe kecantikan pada perempuan, akun Instagram @overheardbeauty mencoba memfasilitasinya. Akun yang rutin mengunggah konten celotehan lucu tentang kecantikan itu mengadakan acara yang menjadi ajang pertemuan para perempuan.

"Acara ini merupakan movement bagi para perempuan untuk bisa berkumpul bersama, melakukan hal yang menyenangkan, dan inspire each other. Di acara ini perempuan bisa menemukan kesukaannya dan melakukan kegiatan yang menyenangkan," ujar Irina Chatarina selaku Co-Founder Oh Beauty Festival saat ditemui Okezone dalam konferensi pers, Kamis (10/10/2019).

Oh Beauty Festival berlangsung dari tanggal 10-13 Oktober 2019. Dalam acara itu, pengunjung bisa mengikuti seminar, workshop, dan bermain bersama. Ada pula bazaar yang menjual produk kecantikan, mulai dari makeup hingga skin care dengan potongan harga. "Kita bikin bazar karena perempuan paling suka shopping. Kebanyakan brand yang ada di sini mostly lokal karena kita support banget. Sekarang ini brand lokal juga mulai disukai," tutur Irina.

Menurutnya, alasan produk lokal disukai karena pengembangannya semakin bagus dan sudah mengikuti tren global. Namun sayangnya kebanyakan brand lokal belum punya toko. Oleh karena itu, hadirnya acara ini bisa menjadi sarana bagi brand lokal untuk semakin memperkenalkan produknya ke konsumen. Selain itu, konsumen juga bisa langsung melihat kualitas produk dari yang tadinya hanya melihat di media sosial. "Banyak pembeli yang mencari acara seperti ini agar bisa membeli produk lokal secara langsung. Traffic penjualan biasanya bagus juga," pungkas Irina.