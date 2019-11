Orgasme bagi pria umumnya sangat mudah, tetapi kebanyakan wanita sulit untuk mencapainya. Faktanya menurut Klinik Cleveland, hanya 10 persen wanita yang dapat dengan mudah mencapai orgasme dan 90 persen lainnya sulit untuk orgasme.

Banyak faktor yang memengaruhi wanita tidak dapat mencapai orgasme, seperti kurangnya lubrikasi hingga tidak adanya keterbukaan terhadap pasangan.

Bagi Anda yang sulit untuk mencapai klimaks atau orgasme, mungkin 5 alasan ini menjadi penyebabnya. Simak ulasannya dilansir dari Womansday, Senin (14/10/2019):

1. Kurangnya lubrikasi

Hasil survei Universitas Valparaiso di Indiana menunjukkan bahwa hampir seperempat wanita yang mengalami kesulitan mencapai orgasme diakibatkan oleh pelumasan atau lubrikasi yang kurang. Michael Castleman dalam bukunya Great Seks, mengatakan bahwa lubrikasi dapat membuat alat kelamin wanita dan pria lebih sensitif dan erotik sehingga membantu wanita mengalami orgasme. Selain dengan gel, lubrikasi juga bisa terjadi dengan melakukan foreplay agar suasana semakin intim.

2. Belum pernah coba alat bantu seks

Beberapa wanita mungkin merasa tidak nyaman bila menggunakan alat bantu seks, tetapi bagi Anda yang sulit mencapai orgasme, alat bantu seks justru dapat membantu Anda mencapai orgasme dan meningkatkan pengalaman seksual. Menurut sebuah studi pada 2017 di The Journal of Sex and Marital Therapy, hampir 40 persen wanita membutuhkan stimulasi klitoris untuk orgasme. Bahkan, kata Castleman, "Beberapa wanita membutuhkan stimulasi intens yang hanya bisa diberikan oleh vibrator."

3. Mungkin Anda tidak pernah melakukan masturbasi Menurut ahli terapi perkawinan dan seks Kat Van Kirk, Ph.d., kemampuan seorang wanita untuk berfantasi dan menggunakan imajinasinya selama masturbasi dapat membantunya melepaskan hambatan kreatifnya di tempat tidur. Hal itu membantunya mempelajari dengan tepat bagaimana dan di bagian mana yang disukainya untuk disentuh pasangan. Untuk meningkatkan peluang Anda mencapai orgasme dengan pasangan, Jenny Block, penulis O Wow: Discovering Your Ultimate Orgasm, merekomendasikan masturbasi beberapa kali seminggu. 4. Anda tidak pernah mendesah Biasanya dengan membuat suara saat melakukan hubungan seksual menjadi lebih bergairah, tidak perlu malu untuk mendesah atau mengerang dan bersuara seperti "di sana" atau berteriak "yes!". Mungkin hal ini awalnya membuat Anda merasa malu atau tidak nyaman, namun setelah beberapa kali mencoba justru membuat Anda semakin bergairah. Laurel House seorang pakar hubungan dan penulis buku Screwing The Rules mengatakan rasakan kontak kulit ke kulit dan menikmati tekanan dari tubuh pasangan Anda saat melakukan penetrasi. Sensasi ini akan membantu Anda lebih cepat mencapai orgasme. 5. Tidak mengatakan ke pasangan apa yang Anda inginkan Anda bukan pembaca pikiran dan begitu pula pasangan Anda. Jadi tetap diam tentang apa yang benar-benar membuat Anda bersemangat tidak akan membantu Anda mencapai klimaks. Selain itu, setiap wanita memiliki bentuk tubuh yang sedikit berbeda, jadi gerakan dan sudut yang terasa luar biasa untuk satu orang, bisa jadi tidak nyaman untuk orang lain, kata Dr. Van Kirk. Pelajaran di sini: angkat bicara. "Terkadang erangan atau sentuhan tangan bisa membuat semua perbedaan," katanya. Jika mereka masih belum mendapatkannya, beri tahu mereka secara langsung, atau gerakkan tangan mereka tepat di tempat yang Anda inginkan. Sebagian besar menganggap hal itu sebagai perubahan besar untuk melihat seorang wanita begitu percaya diri di tempat tidur.