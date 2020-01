ONE Night Stand atau biasa dikenal Cinta Satu Malam mungkin sudah sangat terkenal dalam kehidupan anak muda. Namun penelitian terbaru mengatakan bahwa kebiasaan ini tidak lebih baik ketimbang melakukan hubungan seks setelah menikah.

Menurut tim ilmuwan dari Florida University, Ashley Madison, jika seseorang menginginkan hubungan seks yang hebat, maka jauh lebih baik untuk memilih menikah. Keputusan tersebut jauh lebih baik daripada tetap terus melajang.

Florida University telah melakukan studi menggunakan lebih dari 1.000 wanita berusia antara 18 dan 71 sebagai sampelnya. Mereka menemukan bahwa wanita dalam hubungan pasangan jangka panjang (menikah) rata-rata mengalami 15 persen lebih banyak orgasme daripada mereka yang tidak menikah namun melakukan seks bebas.

Selain fakta tersebut, tim juga menemukan fakta unik dari kualitas hubungan seks. Sampel yang memiliki pasangan jangan panjang (menikah) memiliki nilai kepuasan seksual sebanyak 10% lebih tinggi.

Temuan ini berhasil disimpulkan oleh seorang ilmuwan bernama Val Wongsomboonz. Ia juga menulis sebuah artikel berjudul “Women’s Orgasm and Sexual Satisfaction in Committed Sex and Casual Sex: Relationship Between Sociosexuality and Sexual Outcomes in Different Sexual Contexts”.

Sebagaimana dilansir VT, Senin (14/10/2019), dalam artikel tersebut ia menilai bahwa rata-rata wanita mengalami kepuasan seksual yang lebih besar dalam hubungan seks setelah menikah dibandingkan dengan seks bebas.

Seorang Psikoterapis, Phillip Hodson pun mencoba untuk memberikan penjelasan tentang temuan baru tersebut. Ia beralasan bahwa kepuasan seksual mungkin lebih rumit daripada kenikmatan fisik semata.

“Penjelasan yang memungkinkan adalah perempuan membutuhkan sentuhan yang lebih menggairahkan daripada sekadar hubungan seksual standar untuk mencapai klimaks. Dan mereka memiliki lebih sedikit perasaan tidak aman jika hamil,” tutur Hodson.

Studi dipublikasikan bertepatan dengan sebuah penelitian terbaru yang diterbitkan oleh Calexotics. Mereka menemukan bahwa 93% orang yang memiliki seks hebat, telah menetapkan tujuan harian untuk diri mereka sendiri. (dno)