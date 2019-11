KOSMETIK halal memang semakin banyak digemari oleh anak muda. Tidak heran jika banyak produk kemudian meluncurkan produk halal, termasuk kosmetik.

Oleh karena itu, Yenny Wahid, pun mendirikan MORA Beyond Beauty, sebuah produk kecantikan halal premium baru. Tapi, berbeda dengan kosmetik lainnya, produk kecantikan ini akan membagikan sebagian hasil penjualan produk pertama rangkaian make up nya untuk pembiayaan kampanye Millennials Goes Pink.

Menjadi lini kecantikan halal, Yenny Wahid ingin memberdayakan menginspirasi semua perempuan untuk percaya bahwa dirinya mampu menghadapi tantangan dan merah apa yang dicita-citakan. Menurut Yenny, kecantikan perempuan akan bersinar dari dalam, ketika ia lebih percaya diri serta memiliki komitmen untuk mau berjuang mengatasi tantangan dalam hidupnya.

"Kecantikan perempuan akan memancar ketika ia mencintai dan mau melayani orang lain dan sesamanya. Dan untuk bisa mencintai orang lain, ia harus mencintai dirinya sendiri dahulu. Ketika ia menebar cinta dan kasih sayang, ia juga akan dicinta," kata dia.

"Saat itulah, kecantikan perempuan akan mekar paripurna. Sehingga perempuan bisa memberi dampak positif bagi orang lain, terutama kaum perempuan yang termarjinalkan," ucap Yenny

Bertepatan dengan Breast Cancer Awareness Month, MORA Beyond Beauty meluncurkan rangkaian 3 produk lipstick-nya yaitu Zahra (Bunga), Aira (Terhormat) dan Ameena (Terpercaya). Ketiga nama ini diambil dari Bahasa Arab yang memiliki makna positif.

Produk ini pun terinspirasi dari motif atau pattern geometric khas Arab. Ketiga produk ini menggunakan bahan alami nabati, seperti buah zaitun dan argan yang telah digunakan untuk merawat kecantikan perempuan Timur Tengah sejak lama. Nantinya, keuntungan hasil penjualan produk lipstick ini untuk kampanye Millennials Goes Pink, yang diinisiasi oleh Yayasan Muda Giat Peduli (YMGP) Indonesia. Millennials Goes Pink adalah sebuah kampanye inisiatif YMGP Indonesia berkolaborasi dengan Dompet Dhuafa dalam mengumpulkan dana untuk membeli mesin mammogram, yang akan didistribusikan ke rumah sakit-rumah sakit kelas 3 di seluruh Indonesia. Dari data Kementerian Kesehatan pada Januari 2019, kanker payudara menempati urutan teratas angka kejadian penyakit kanker bagi perempuan di Indonesia. Secara rata-rata ada 42.1 dari 100.000 penduduk, dengan rata-rata kematian 17 dari 100.000 penduduk. Setelah itu baru disusul kanker serviks. Ketua Yayasan Muda Giat Peduli (YMGP) Indonesia Tania Nordin, berharap dukungan ini mampu membantu kesadaran masyarakat di Indonesia tentang pentingnya deteksi dini kanker payudara. YMGP Indonesia memiliki target, hingga tahun 2020 nanti bisa mendistribusikan 1 juta mesin mammogram yang akan bermanfaat bagi semua perempuan di Indonesia, terutama bagi 500 ribu kaum guru atau pengajar yang tersebar di seluruh Indonesia. "Sudah saatnya semua perempuan Indonesia dan remaja putri ikut ambil bagian dalam kampanye kesadaran ini," sebut Tania Nordin.