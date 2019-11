Perasaan haru kerap menyelimuti hati orangtua saat membicarakan tentang anak. Tak bisa dipungkiri, kehadiran seorang anak memberikan pengalaman baru yang berharga kepada setiap orangtua. Hal itulah yang dirasakan oleh Pangeran Harry.

Beberapa hari lalu, bersama sang istri Meghan Markle, Pangeran Harry menghadiri acara WellChild Awards di London. Acara tersebut menjadi ajang pertemuan bagi pada orang muda luar biasa yang hidup dengan penyakit seriusnya. Alih-alih menghabiskan waktu untuk terpuruk dalam keadaan, para orangtua itu memilih untuk merawat diri dan penyakit mereka sebaik mungkin.

Pangeran Harry hadir dalam acara tersebut karena ia telah menjadi pelindung badan amal WellChild 2007. Ada perasaan emosional tersendiri saat pria berusia 35 tahun itu menghadiri acara. Bahkan saat acara itu digelar beberapa hari lalu, dirinya menangis penuh keharuan.

The Duke of Sussex delivers his speech at the #WellChildAwards, in association with @GSK. To see the full speech, head over to our Facebook page. ⭐️ pic.twitter.com/snzrpcnlYh