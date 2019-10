View this post on Instagram

Hallo cantik! Yuk, ikutan berdonasi bersama #MissIndonesia2019 @princessmegonondo 😊 .. Caranya mudah lho! Berikan buku bacaan atau buku pengetahuan, alat tulis, buku gambar, dan perlengkapan sekolah lainnya ke Kantor @starmedianusantara , MNC Studios Tower 2, lantai 2. Untuk digunakan #MissIndonesia dalam program Beauty with a purpose. .. Barang yang kamu donasikan, akan diberikan langsung oleh Princess kepada anak-anak di daerah tersebut, untuk dibangun Taman Baca. Jadi, ayo berpartisipasi dan berdonasi untuk membangun Taman Baca bersama Miss Indonesia 2019. .. Kita bantu mereka untuk mendapatkan banyak ilmu dan pengetahuan dengan buku-buku yang kamu berikan. So, kita tunggu ya 🇮🇩😊