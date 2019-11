SAAT menjalani masa kehamilan, tidak jarang para ibu hamil merasa tubuh jadi lebih mudah merasa gerah dan kepanasan. Untuk mengatasinya, biasanya cara sederhana yang dipilih adalah dengan memangkas rambut.

Dengan memangkas rambut jadi lebih pendek, diharapkan tidak hanya menjadi lebih ringan, sejuk, namun juga membuat tampilan gaya penampilan secara keseluruhan menjadi terlihat lebih segar dan cantik.

Nah, memangkas rambut saat menjalani masa kehamilan ini ternyata yang baru saja dilakukan oleh aktris, produser, sekaligus pengusaha cantik dan terkenal, Shandy Aulia.

Pantauan Okezone, Kamis (17/10/2019), memasuki usia kehamilan enam bulan, aktris yang terkenal berperan sebagai Tita di film ‘Eiffel Im In Love’ ini memutuskan untuk memangkas sedikit rambut warna coklat sebahunya, menjadi sedikit lebih pendek.

“Hair cut it feels sooo good to shed the pregnancy hair. What do you think? #23weekspregnant #shandyauliapregnancyjourney #moodofstyle,” tulis Shandy sebagai keterangan foto yang menampilkan dirinya tengah berjalan di sebuah jalan di Beverly Hills, Amerika.

Melihat penampilan rambut Shandy yang baru dipotong ini, para netizen pun memuji rambut pendek Shandy, sebab membuat visual keseluruhan Shandy semakin terlihat cantik. Bahkan, beberapa netizen menganggap kecantikan Shandy dengan rambut pendek barunya ini, tidak berbeda dengan kecantikan ala aktris cantik terkenal asal Korea, Song Hye Kyo yang memang terkenal dengan kecantikan alaminya yang melegenda. “Song Hye Kyo nya Indonesia,” puji singkat Omi10or23. “Cakep banget ini bumil yak,” tambah netizen pemilik akun Irene_sitorus “Song Hye Kyo,” komentar singkat dari akun bernama Rhiantybuybuychu. “Wow cantik banget, seger liatnya,” imbuh netizen dengan akun bernama Carolinaseptarita. “Kapan jeleknya sih, super cantik terus,” tulis Suchi_firco. “Bumil cantik,” puji Blandinagustin. Foto potongan rambut terbaru Shandy ini, hingga berita ini ditulis sudah mendapatkan sebanyak lebih dari 24ribu likes dari para netizen pengguna Instagram, meskipun baru saja diunggah dalam kurun waktu satu jam saja.