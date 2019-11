SERING telat bangun pagi karena mengerjakan tugas hingga larut malam rasanya sudah jadi satu kebiasaan mahasiswa zaman sekarang. Alhasil, ketika waktunya untuk pergi ke kampus, mereka tidak punya waktu lagi untuk makeup.

Merias wajah alias memulas makeup itu penting agar saat ke kampus, penampilan jadi enak dilihat dan tampak legih segar. Dilansir dari BoldSky, berikut trik makeup untuk ke kampus dalam waktu 5 menit.

1. Mulailah dengan pelembap berwarna

Melembabkan wajah adalah hal wajib dan langkah pertama yang perlu kamu lakukan sebelum memulai makeup, dengan memakai tinted moisturizer, kulitmu akan selalu lembap dan sekaligus dapat meratakan warna kulitmu. Cara mengaplikasikan tinted moisturizer adalah dengan menotol di seluruh wajah dan leher dan blend menggunakan jari.

2. Pakai concealer

Concealing adalah langkah makeup yang bisa meng-cover jerawat, bekas-bekas jerawat dan juga dark circle dibawah matamu. Jadi warna kulit wajahmu akan terlihat sempurna dengan pengaplikasian concealer yang tepat. Kamu bisa pilih shade yang sesuai dengan warna kulitmu jika ingin menutupi bagian-bagian seperti bekas jerawat, tetapi jika kamu ingin memberikan highlight pada beberapa bagian wajah, kamu bisa gunakan concealer dengan warna yang lebih terang dibandingkan dengan warna kulitmu. Klik halaman selanjutnya untuk trik makeup lebih lengkap.

3. Pakai blush on agar lebih merona

Memakai sedikit blush dapat membuat perbedaan besar pada penampilanmu. Mengaplikasikan blush on pada pipimu dapat membuat muka mu terlihat lebih cerah dan merona, jika kamu tidak ingin terlihat dempul kamu cukup aplikasikan sedikit saja blush on pada pipimu. Ambil blush on pada brush dan oleskan pada pipi mu, jangan terlalu ditekan untuk mendapatkan hasil yang lebih natural.

4. Isi alismu dengan pensil alis

Pilih pensil alismu sesuai dengan warna rambut atau warna alis atau bisa juga pilih warna yang paling cocok pada wajah mu. Ada beberapa perempuan yang cocok dengan pensil alis berwarna hitam namun tidak cocok bagi perempuan lain. Jika kamu ingin mendapatkan hasil yang natural, isi alismu dengan mengikuti bentuk alis aslimu dengan warna pensil alis yang natural, misal coklat tua atau abu-abu.

5. Pakai eyeliner

Mengaplikasikan eyeliner adalah cara yang efektif bagi kamu yang mempunyai mono lid atau mata yang sayu. Tips bagi kamu yang ingin mengaplikasikan eyeliner, kamu bisa menggunakan felt tip eyeliner karena lebih cepat dan mudah digunakan serta memberikan hasil yang bagus pada matamu. Jangan membuat wing eyeliner karena terlalu berlebihan jika dipakai ke kampus!

6. Aplikasikan maskara pada bulu matamu

Dengan menggunakan maskara pada bulu mata dapat membuat mata kamu lebih nyala dan tidak terlihat sayu. Sebelum pakai maskara sebaiknya kamu jepit terlebih dahulu bulu mata mu agar lebih naik dan lentik lalu usapkan maskara agar lebih terlihat hitam, panjang, lentik dan bervolume.

7. Warnai bibirmu agar tidak terlihat pucat

Terakhir beri sentuhan warna pada bibirmu agar tidak terlihat pucat. Kamu bisa menggunakan warna-warna yang soft seperti nude atau pink soft pada bibirmu. Kamu juga bisa membuat ombre lips ala cewek korea lho, dengan mempadukan warna pink soft dibagian luar bibir dan warna merah pada bagian dalam bibir.

Itu dia tips buat kamu untuk makeup cepat dan mudah hanya dalam waktu 5 menit. Jadi walaupun kamu sudah telat ke kampus, kamu tetap bisa tampil dengan makeup yang segar seharian.