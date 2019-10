Dibalik kemeriahan Pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, menyisakan sebuah cerita membanggakan dari salah satu putra asal Sulawesi Utara, Jinno Rauw.

Tidak banyak yang tahu bahwa kemegahan ruangan paripurna MPR RI hari ini, ternyata merupakan hasil kreasi Jinno bersama timnya, Jie Decorstylist. Melalui akun Facebook pribadinya, Jinno membagikan serangkaian foto saat ia dan timnya sedang menyulap ruangan paripurna untuk pelantikan Presiden ini.

Tak terhitung berapa banyak tangkai mawar dan bunga sedap malam yang digunakan Jinno untuk mendekorasi ruangan paripurna hari ini. Bunga-bunga cantik itu tampak memenuhi setiap sudut ruangan termasuk di atas meja para pimpinan MPR RI dan tamu undangan.

Patung Garuda Pancasila yang bertengger megah di dinding ruangan pun tak luput dari perhatian Jinno. Di belakangnya, terlihat jelas replika peta Indonesia yang dibalut dengan nuansa merah putih. Klik halaman selanjutnya untuk informasi pelantikan Presiden lebih lengkap.

Selain di ruangan sidang, dekorasi cantik ini juga terlihat di area lobby gedung MPR RI. Jinno menyulap area tersebut menjadi taman bunga yang indah dan terlihat sangat asri.

Dominasi warna hijau terasa begitu kental dengan hiasan ornamen berbahan kayu dan jerami. Padu-padan dekorasi ini kemudian dipercantik dengan sentuhan warna merah dan putih yang berasal dari rangkaian bunga mawar dan anggrek.

Mengutip Manadopost.id, Jinno dan timnya membutuhkan waktu sekira empat hari untuk mendekorasi ruangan MPR. Tepat pada hari Minggu pukul 06.00 WIB, mereka harus memastikan seluruh ruangan sudah siap untuk digunakan.

Rasa bangga yang membuncah di hati dan pikirannya, ia tuangkan melalui sebuah kalimat singkat di akun Facebook pribadinya.

"Suatu Kebanggaan bisa menjadi bagian dari Sejarah. Thanks GOD," tulis Jinno.

Postingan tersebut menuai banyak respons positif dari para netizen. Sampai berita ini dituliskan, unggahan itu telah mendapatkan 472 like, dan dibanjiri ratusan komentar.

"Luar biasa keren banget. Terharu dan merinding ngeliat indahnya persembahan untuk hari bersejarah ini. Semua dibuat karena gerakan hati dan rasa. Kagum pada karyamu teman anak negeri Jinno Rauw and team. Semua untuk Indonesia tercinta," tulis akun Sandra 'Andha' Mangi.

"Jinno Rauw memang hebat. Very smart and humble. Well done. Turut bangga. Jinno yg aku kenal 30 tahun yg lalu tidak berubah. Humble dan sangat kreatif," tulis akun Viverico Lita.

"Hebat Jinno Rauw...anak bangsa yang turut andil dlm mendekorasi acara pelantikan....Salut, God Bless

"Selamat Jinno tidak semua orang bisa masuk dalam sejarah Bangsa, dan kamu orang yang terlibat dalam pengerjaannya mantaap," tulis akun!," tulis akun Jean Sumilat Kodoati.