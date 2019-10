BICARA tren kosmetik zaman now, banyak brand lokal yang mulai menggempur pasar. Dalam memilih produknya, rupanya hampir semua perempuan Indonesia punya selera yang sama.

Misalnya saja kalau ingin membeli kosmetik seperti lipstik, carinya pasti yang matte. Selain nyaman, lipstik matte memang cocok dipakai untuk daily makeup. Sama halnya ketika membeli eye liner agar bulu mata bisa dibuat cetar. Karena takut luntur juga, banyak perempuan yang memilih eye liner waterproof.

Diakui Creative Director WCKD Priscilla Pusposuharto, para perempuan modern pasti ingin memakai rangkaian produk kosmetik yang praktis, multifungsi, dan berkualitas tinggi.

"Perempuan modern juga sering mencari produk kosmetik tahan lama, sehingga merek tidak perlu sering merapikan riasan mereka dan selalu tampil on-point," tutur Priscilla.

Sepanjang 2019, masih banyak lagi produk kosmetik terlaris diburu kaum hawa. Makin penasaran dong dengan jenisnya, yuk simak ulasannya berikut ini, Ladies!

Lip cream matte masih merajai pasaran

Lip cream matte saat ini tren peminatnya mulai bertambah. Kaum hanya juga sering memilih warna natural nude, pinkish, serta beberapa warna yang terkesan lembut lainnya. Juga memilih lipstik yang tahan lama sampai belasan jam, juga tidak bikin bibir kering, menjadi salah satu poin utama yang ditanya saat membeli lip cream.

Eyeliner dan maskara

Siapa sih yang enggak ingin punya bentuk mata yang indah, dibantu dengan eyeliner dan maskara. Dua jenis kosmetik tersebut juga kian merajai pasaran. Kebanyakan kaum hawa memilih cream eyeliner waterproof, serta maskaranya. Aplikatornya ternyata juga sangat diperhatikan oleh mereka, supaya membentuk garis mata sesuai keinginan.

Produk contouring juga banyak diburu

Aneka warna contouring juga menjadi perhatian tersendiri buat perempuan. Contouring bisa memberikan efek makeup yang lebih jelas. Aura wajah jadi terkesan lebih tegas ketimbang kalau cuma pakai bedak dan blush on saja.

Banyak juga yang membeli highlighter

Agar wajah lebih bercahaya, Anda bisa memakai highlighter yang tepat. Aplikasikan di tulang pipi, hidung, juga bagian kening. Nah, setiap membeli produk kosmetik, pasti highlighter enggak ketinggalan.

Blush on warna nude

Kalau dulu blush on identik dengan warna pink atau merah merona, saat ini banyak blush on warna lainnya bermunculan. Banyak kaum hawa yang mengincar blush on warna nude agar lebih netral diaplikasikan di pipi. Kalau Anda termasuk orang yang suka blush on warna apa?