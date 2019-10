JAKARTA – Aplikasi penyedia layanan streaming TV dan Video on Demand (VOD) MNC Now mempersembahkan sebuah tayangan terbaru bagi para pecinta boyband/girlband yaitu ajang pencarian bakat ‘Z-Pop Dream Indonesia 2019’.

Sukses menyelenggarakan ajang pencarian bakat yang mencetak Pop Idol internasional di tahun 2018 lalu, Z-Pop Dream Indonesia kembali menyelenggarakan audisi keduanya pada Juli 2019 ini dengan mengaudisi ratusan peserta yang memiliki keahlian menyanyi, menari, percaya diri yang tinggi, dan memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik.

Kini, sebanyak 10 kontestan Boys dan 10 kontestan Girls telah terpilih dan akan menampilkan talenta terbaik mereka mulai dari babak perkenalan, penampilan individual dan grup, eliminasi hingga final. Tak hanya itu, berbagai karakter dan cerita menarik dari para kontestan juga sayang jika dilewatkan.

Nama-nama para kontestan Boys diantaranya Angga Dwi Pratama (Bogor), M. Naufal Arifin (Bogor), Bram W. H. (Jakarta), Dimas Mursalin (Jakarta), Stanley Sugianto (Jakarta), Lorensius Lintang (Tangerang), Bertrand Tio (Bandung), Pangeran Anugrah (Jakarta), Fadel Maulana (Jakarta), Excel Yeremia (Jakarta).

Sementara 10 nama kontestan Girls diantaranya Denissa Fitri (Bogor), Emma Amelia (Cirebon), Triarona Kusuma (Bekasi), Phoebe Natalia (Jakarta), Bianca Putri Ganov (Salatiga), Dinda Nindya Kirana (Bogor), Diah Permata (Jakarta), Euginia Levina (Jakarta), Rachel Dwi Ananda (Jakarta), Gispanita Justitia (Bekasi).

Selama proses karantina, 20 kontestan ini akan mendapatkan pelatihan dan bimbingan dari Eve (dance coach) dan Melto (vocal coach) untuk siap bersaing agar terpilih menjadi Pop Idol selanjutnya di Korea Selatan, bersama dengan perwakilan dari 6 negara Asia lainnya seperti Thailand, Fipilina, Vietnam, Taiwan, Jepang, dan India.

Tayang secara ekslusif di MNC Now setiap hari Senin – Minggu pukul 16:00 mulai (21/10), acara Z-Pop Dream Indonesia 2019 menayangkan 5 episode setiap minggu dan akan dibagi menjadi 6 bagian yang ditayangankan dari hari Senin – Sabtu, sedangkan pada hari Minggu akan menampilkan sesi fun time atau special moment dari 20 kontestan. Penonton dapat menyaksikan episode 1 – 4 secara eksklusif di MNC Now, sementara untuk episode finalnya akan disiarkan di GTV yang juga dapat ditonton melalui aplikasi MNC Now.

Melengkapi euforia Z-Pop Dream Indonesia 2019, MNC Now juga membagikan voucher pulsa senilai Rp. 50.000,- untuk 125 orang pemenang yang bisa menjawab dalam quiz Watch & Win serta tiket gratis nonton Konser K-Pop di Jakarta yang dibagikan setiap minggunya dengan mengikuti Z-Pop Photo Sharing Competition. Siapakah 1 kontestan Boys and Girls terpilih yang berhak mewakili Indonesia untuk ditraining menjadi The Next Pop Idol di Korea Selatan? Jangan lupa dukung dan saksikan acara Z-Pop Dream Indonesia 2019 setiap Senin – Minggu pukul 16:00 WIB mulai (21/10). Penonton bisa menyaksikan Z-Pop Dream Indonesia 2019 dengan mengunduh aplikasi MNC Now di Google Play (untuk pengguna Android) dan App Store (untuk pengguna iOS) serta juga dapat ditonton melalui portal Okezone di https://mncnow.okezone.com/. (ADV) (Wil)