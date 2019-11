Ada pepatah yang mengatakan, 'Di belakang suami sukses ada istri yang hebat'. Banyak pasangan suami istri yang telah membuktikan pepatah tersebut. Salah satunya adalah istri Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Loemongga Haoemasan.

Kemarin Loemongga Haoemasan datang menemani sang suami saat pelantikan menteri Kabinet Indonesia Maju. Tampilannya terlihat anggun dalam balutan busana berwarna merah dan sanggul modern pada rambut. Meskipun berstatus istri menteri, tak lantas membuatnya berdiam diri.

Loemongga dikenal sebagai perempuan yang aktif dalam berkarier. Bahkan di dunia bisnis namanya cukup diperhitungkan. Lantas, siapa sebenarnya Loemongga? Simak ulasannya berikut ini seperti yang Okezone rangkum dari berbagai sumber, Kamis (24/10/2019) :

Mantan finalis Gadis Sampul

Nama Loemongga Haoemasan pernah berjaya pada tahun 1990an. Terlebih dirinya pernah terpilig sebagai finalis Gadis Sampul tahun 1989. Sejak saat itulah potret dirinya sering berseliweran di halaman-halaman majalah.

Pernah menjadi model dan presenter





Dengan latar belakangnya sebagai gadis sampul, Loemongga kemudian mengembangkan kariernya menjadi model. Dirinya juga mendapatkan kesempatan menjadi presenter beberapa acara televisi. Pekerjaannya itu masih dilakoninya sampai sekarang.

Memiliki usaha bisnis yang sukses

Di bidang bisnis, Loemongga pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Asiana Lintas Cipta Kemang yaitu pengembang proyek apartemen mewah di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Saat ini dirinya memegang jabatan sebagai Presiden Direktur Asiana Group, pengembang proyek apartemen mewah di beberapa kawasan di Jakarta Selatan.

Kesuksesan bisnisnya di bidang properti membuat perempuan kelahiran 6 September 1973 itu mendapatkan penghargaan SWA Magazine ”100 Business Women of The Year" pada tahun 2016. Di tahun yang sama ia juga meraih penghargaan "Most Inspiring Women" dari Forbes Indonesia. Perusahaan propertinya juga mendapat penghargaan “Best Boutique Developer” pada Indonesia Property Awards 2016 lalu.

Sosok istri dan ibu yang penuh kasih sayang





Memiliki karier yang sukses tak lantas membuat Loemongga merupakan perannya sebagai istri dan ibu. Dengan penuh kasih sayang ia selalu berusaha hadir di momen-momen penting keluarganya. Contoh saat kemarin mendampingi sang suami dalam pelantikan.

Lalu dirinya juga hadir dalam acara wisuda anaknya. Dari foto-foto yang diunggah ke media sosial, terlihat jelas kedekatan ibu 3 anak itu dengan para jagoannya.