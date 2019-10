Orangtua mana yang tidak merasa bangga saat sang anak berhasil mencapai titik keberhasilan dalam hidupnya. Inilah yang sedang dirasakan oleh Liliana Tanoesoedibjo pada sang putri tercinta, Angela Tanoesoedibjo.

Ya, tepat pada Jumat 25 Oktober 2019, Angela Tanoesoedibjo resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, bertugas membantu Wishnutama.

Liliana sebagai sang ibu dengan gamblang mengungkapkan rasa bangganya terhadap anak sulung tercintanya tersebut lewat akun Instagram pribadinya, 'lilianatanoesoedibjo'.

Mengunggah dua foto, foto pertama menampilkan potret Angela Tanoesoedibjo seorang diri dan foto kedua foto keluarga, Angela didampingi oleh kedua orangtuanya, Liliana dan Hary Tanoesoedibjo.

Lewat keterangan foto yang ditulis Liliana, ibu lima orang anak tersebut memuji kecantikan luar dalam yang dimiliki Angela, sekaligus menyatakan dukungannya yang tanpa batas untuk Angela dalam bertugas mengabdi pada negara.

“@angelatanoesoedibjo you are amazing woman , young , smart , pretty , strong and have good heart Lakukan yang Terbaik ,we always support you untuk Indonesia Maju,” tulis Liliana lengkap dengan tagar #blessed #ourdaughter #godblessyou #proudmom #proudparents #proudofyou.

Sedangkan di potret solo Angela, Liliana mengingatkan sang wamen termuda dan satu-satunya wamen wanita dalam Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 tersebut dalam bertugas untuk selalu melakukan yang terbaik untuk Indonesia.

“Our blessing for you @angelatanoesoedibjo Be The Light and Do your Best for our beloved country Indonesia. Selamat Bertugas, lakukan yang terbaik untuk Negeri tercinta Indonesia,” bunyi keterangan yang ditulis Liliana.