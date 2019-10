Hari ini, Rabu 30 Oktober 2019 duka tengah menyelimuti keluarga besar Tilaar. Sebab, Prof. H.A.R Tilaar atau biasa disapa Alex Tilaar yang merupakan suami dari Martha Tilaar dan ayah dari Wulan Tilaar telah berpulang dalam usia 87 tahun.

Tidak terlalu terekspos di media seperti sang istri, Martha Tilaar sang bos kerajaan bisnis kecantikan Martha Tilaar. Mendiang Alex Tilaar adalah potret seorang ayah yang begitu dekat dengan anak-anaknya, salah satunya Wulan Tilaar.

Sebagaimana hasil pantauan Okezone, Rabu (30/10/2019) di media sosial, kedekatan Alex Tilaar sebagai ayah dengan anak-anaknya, salah satunya terungkap melalui beberapa potret di akun putrinya, Wulan Tilaar.

Seperti apa potret kedekatan Alex Tilaar dengan sang putri, Wulan Tilaar? Berikut ulasan singkatnya.

1. Perayaan ulang tahun terakhir

Pada 16 Juni 2019 lalu, Wulan Tilaar mengunggah potret swafoto dirinya berdua dengan Alex yang kala itu tengah merayakan ulang tahunnya yang ke-87. Dalam keterangan foto yang ditulis Wulan, Wulan mengungkapkan bahwa sosok Alex adalah ayah terbaik bagi dirinya. Di foto yang sama, Wulan juga berdoa untuk segala yang terbaik bagi sang ayah.

2. Daddy’s girl

Dalam potret berkonsep hitam putih ini, Wulan terlihat bersandar manja pada sang ayah. Meski sudah dewasa, dan bahkan sudah menjadi orangtua, lewat keterangan foto yang ia tulis, Wulan mengaku ia akan tetap menjadi gadis kecil ayahnya. “I will always be a Daddy's girl,” tulis Wulan.

3. Wedding anniversary

Pada 12 Januari 2019 lalu, Wulan merayakan wedding anniversary kedua orangtuanya, Alex dan Martha Tilaar yang ke-55. Berfoto bertiga dengan Alex dan Martha, kompak dengan mengenakan outfit bermotif Batik, Wulan mendoakan kedua orangtuanya untuk selalu bahagia.

“Untaian kasih, perjuangan, pengorbanan, kesetiaan dan bakti terangkai manis hingga hari ini, tepat 55 tahun usia pernikahan pasangan Alex & Martha Tilaar”.

4. Menemani peluncuran buku

Kala itu, Alex meluncurkan bukunya yang ke-37, berpidato di salah satu universitas negeri ternama di Jakarta, Wulan sebagai putri dengan setia menemani Alex berkegiatan hari itu. Di foto yang sama, Wulan juga menuliskan bahwa sosok Alex bukan hanya sebagai ayahnya tercinta, namun juga guru terbaik yang selalu menginspirasi dalam hidupnya.

5. Cinta pertama

Ayah mana yang tidak bahagia sukses menjadi cinta pertama dari anak perempuannya? Inilah yang dirasakan oleh mendiang Alex, sebab Wulan sebagai putri tercintanya dengan gamblang mengungkapkan bahwa Alex sebagai ayah akan selalu menjadi sosok pahlawan sekaligus cinta pertama di hidupnya, “DAD. My first love and my forever hero. Happy 85th birthday! Wish you well,” tulis Wulan sebagai keterangan foto Alex yang kala itu berulang tahun ke-85.