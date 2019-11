Melamar menggunakan cincin emas dan berlian tentu sudah biasa. Seorang pria asal Jepang memiliki ide out of the box dengan menciptakan cincin istimewa yang berbahan dasar kukunya sendiri. Cincin tunangan ini sengaja ia buat untuk kekasihnya setelah mengumpulkan potongan kuku selama satu tahun lamanyanya.

Seorang master DIY asal Jepang, Kiwami yang terkenal karena kerap memposting keahliannya dalam membuat beraneka pisau tajam mencoba hal gila ini. Tak hanya membuat, ia juga membagikan tutorial membuat cincin tunangan dari kuku pada akun Youtube-nya. Meski terbuat dari potongan kuku, namun bentuknya sangat menyerupai permata ketika sudah menempel di atas ring.

Kiwami sendiri telah mengumpulkan setiap potong kukunya selama satu tahun sebagai bahan baku pembuatan batu cincin. Ia menyimpan semua potongan kuku tersebut dalam toples. Sebagaimana dilansir dari Oddity Central, Sabtu (2/11/2019), postingan Kiwami ini mendadak viral setelah diberitakan oleh sejumlah media ternama di China.

Meski sejumlah masyarakat mengaku jijik dengan bahan baku pembuatan cincin tunangan tersebut, tapi mereka mengakui bahwa batu tersebut merupakan hasil karya yang menarik. Dalam video tersebut Kiwami menuang seluruh potongan kuku yang berhasil ia kumpulkan dan memblendernya hingga bentuknya berubah seperti pasir.

Karena masih kurang halus, ia pun memutuskan untuk menggunakan penggiling merica untuk membuat kukunya bertekstur seperti tepung. Setelah bubuk kuku menjadi halus, ia pun mencampurnya dengan air di dalam sebuah wajan dan memadatkannnya ke dalam sebuah tabung yang ditekan menggunakan mur dan baut. Setelah tertekan dengan baik, Kiwami pun mulai memanggang adonan kuku tersebut dengan suhu 150 derajat celcius selama beberapa menit hingga warna adonan berubah menjadi hitam dan bertekstur keras. Ia pun mencetak kuku tersebut dengan bentuk menyerupai diamond dan memoles batu kukunya agar terlihat lebih bersih. Meski sudah dipoles dan dibersihkan, batu kuku tersebut ternyata tetap berwarna hitam kusam dan tidak bisa cerah dan mengilap. Akibat aksi anehnya tersebut, video yang diunggah oleh Kiwami telah ditonton lebih dari 5,5 juta kali dan mendapatkan beberapa komentar dari para netizen yang melihatnya. “Saya belum pernah merasa jijik, namun kagum pada saat yang sama,” tulis seorang netizen. Sementara netizen lainnya mengatakan: “Saya tidak bisa memutuskan apakah ini 17 menit terburuk atau terbaik dalam hidup saya.”