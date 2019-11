Kim Kardhasian mungkin menjadi salah satu selebriti paling kontroversial di Hollywood. Namanya mulai dikenal setelah video panasnya bocor di media sosial.

Popularitas istri Kanye West itu semakin melambung tinggi lantaran selalu tampil seksi, baik di depan publik maupun melalui postingan di media sosialnya. Kim juga tidak pernah ragu-ragu mengunggah foto selfie tanpa mengenakan sehelai pakaian pun, alias telanjang bulat.

Beberapa foto selfie Kim bahkan sempat memicu perdebatan hebat di kalangan netizen dan selebriti dunia. Berikut Okezone rangkumkan beberapa di antaranya, seperti dilansir dari berbagai sumber, Minggu (3/11/2019).

Foto telanjang bersama Emrata

Bila menilik seluruh unggahan foto Kim Kardashian di Instagram, ibu empat anak itu memang tidak pernah takut menonjolkan lekuk tubuhnya di media sosial. Seperti yang ia lakukan pada 2016. Kim mengajak Emily Ratajowski untuk melakukan mirror selfie dalam keadaan telanjang.

Pada foto tersebut, keduanya saling bersebelahan dan menatap sebuah kaca dengan satu tangan menutupi dada, lalu satu tangan mengacungkan jari tengah. Foto mereka pun sontak menuai kecaman dari sejumlah pihak, namun tak sedikit pula yang mendukung Kim dan Emrata, terlebih setelah kampanye free nipple gencar disosialisasikan oleh selebriti Hollywood.

Foto super vulgar

Masih di tahun yang sama, tepatnya pada Maret 2016, Kim Kardashian kembali mengguncang jagat maya melalui unggahan foto selfie tanpa busana. "When you're like I have nothing to wear LOL," tulis Kim pada keterangan foto.

Foto ini lagi-lagi menuai kontroversi, bahkan di dalam lingkungan selebriti Hollywood. Beberapa selebriti seperti Bette Midler, Chloe Moretz, serta jurnalis Piers Morgan menganggap Kim terlalu berlebihan dan tidak pantas.

Pamer cincin berlian

Saat menghadiri Paris Fashion Week 2016, Kim menyita perhatian dunia pasca terjadinya insiden perampokan di apartemennya di Paris, Prancis. Kasus perampokan ini terjadi tak lama setelah kakak tiri Kendal dan Kylie Jenner itu memamerkan foto cincinnya di media sosial.

Sejumlah selebriti dan jutaan penggemarnya langsung memberikan dukungan kepada Kim ketika mendengar musibah tersebut. Namun tak sedikit pula yang menyalahkan Kim karena memamerkan benda super mewah di media sosial.

Selfie tanpa bra

Meski menuai banyak kritikan tajam, Kim Kardashian seolah tidak kapok mengunggah foto seksi ke dalam instagramnya. Seperti yang terlihat pada foto yang satu ini. Kim mengunggah sebuah foto topless tanpa bra untuk memamerkan lekuk tubuhnya. Ia tampak menutupi payudaranya menggunakan kedua tangan.

Tak hanya itu, pada foto tersebut Kim mengenakan celana jeans dengan kancing terbuka dipadukan lingerie hitam beraksen fishnet. Foto ini sukses membuat netizen gagal fokus!