JODOH benar-benar bisa datang dari mana saja. Kalimat ini patut diberikan pada pasangan Mohammad Ichwannuddin dan Khusnul Khotimah. Ya, mereka dipertemukan di Twitter dan kisah cinta mereka jadi viral di media sosial.

Akun Twitter @Mlchwannuddin mendadak jadi pembicaraan setelah unggahannya mengenai 'From this' 'To this' khas anak Twitter viral. Di unggahan foto tersebut, Ichwan membagikan kisah cinta saat pendekatan di Twitter dan akhirnya foto pernikahan mereka berada di sampingnya.

From this to this pic.twitter.com/qME3o3limO — ichwan (@MIchwannuddin) November 3, 2019

Bisa dilihat di unggahan capture-annya, Ichwan coba merayu dengan caranya sendiri. "Paras cantikmu muba'dzir jika masih sering ninggalin salat," katanya. Kemudian akun Twitter istrinya membalas cuitan tersebut. "Bimbing dong," terangnya.

Setelah itu, Ichwan membalasnya, "Aku bisa kok ngebimbing, tapi sekedar mengingatkan aja hehe." Respons itu dijawab lagi Khusnul Khotimah, "Alhamdulillah."

Curhatan mereka itu terjadi pada 12 Oktober 2018. Tak disangka, pada 30 September 2019 pernikahan di antara mereka berlangsung. Ya, yang awalnya mutualan di Twitter, kini hidup satu atap.

Untuk mengetahui lebih dalam mengenai kisah cinta anak Twitter ini, Okezone berhasil mewawancarai Ichwan dan dia cukup terbuka mengenai pengalaman pernikahannya ini. So, bagaimana lengkapnya cinta di antara anak Twitter ini?

Di awal cerita, Ichwan menjelaskan, dirinya memang cukup random untuk mem-follow orang di Twitter. Meski random, ia memang fokus pada para ukhti. Nah, istrinya ini ternyata yang memberi sinyal 'lampu hijau' dibandingkan yang lain. "Dia sering stalking aku soalnya," ujar Ichwan. Berjalannya waktu, kedekatan di antara mereka mulai semakin tebal. Sampai akhirnya ada momen di mana Ichwan nganterin buku Fiersa Besari pesanan gebetannya kala itu (istrinya kini). "Jadi, sebelumnya istri aku liat story WhatsApp tentang buku itu. Nah, dia mau juga, nanti uangnya dibayar pas nganterin buku," ceritanya. Akhirnya momen pertemuan itu pun terjadi. Momen itu juga menjadi titik ngekliknya dua hati yang kini telah menyatu. Di momen itu juga istrinya minta Ichwan untuk nganterin dia ke nikahan temannya tapi di H-1 acara. Ada hikmah yang bisa diambil karena perjalanan ini. Ya, karena acara nikahnya masih sepi, Ichwan dan istrinya itu malah banyak ngobrol. Banyak hal yang mereka obrolin dan ini juga jadi ruang Ichwan mengenal teman-teman istrinya tersebut. Janji menikah setelah sidang skripsi Kedekatan antara Ichwan dengan Khusnul membawa mereka ke tahapan selanjutnya. Ya, rencana pernikahan pun dipikirkan Ichwan sebagai calon kepala keluarga. Momen itu terjadi setelah dirinya selesai sidang skripsi, tepatnya pada Desember 2018. Setelah berhasil melewati sidang skripsi, Ichwan kemudian berencana untuk melamar Khusnul. Tapi, orangtuanya tak setuju. Alasannya jelas, Ichwan belum punya pekerjaan. Seperti dipermudah, pada Juni 2019, Ichwan mendapatkan kerjaan. Waktu enam bulan menurut Ichwan tidak terasa, karena semua ia lalui dengan penuh ikhas. Sampai akhirnya, ucapannya setelah sidang skripsi kembali ia keluarkan ke orangtuanya. Ya, ia ingin melamar perempuan pilihannya itu. Pada 3 Agustus 2019, Ichwan datang ke rumah Khusnul untuk melamar. Kebahagiaan Ichwan tumpah di Agustus akhir. Sebab, di 24 Agustus ia diwisuda dan pada 30 Agustus 2019, Ichwan resmi menikah dengan Khusnul. "Tanggal itu aku sendiri yang pilih, itu Jumat dan aku sudah diwisuda juga," katanya. Mutual Twitter itu benar-benar jadi istriku Ichwan mengaku, dirinya sama sekali tak menyangka kalau Khusnul Khotimah, mutual dia di Twitter benar-benar jadi istrinya sekarang. Menjadi sosok penghibur, pelipur lara, pun guru dia dalam menjalani hidup ini. Serah lu dah bang https://t.co/bGcZDyTJAz pic.twitter.com/JyFmgL3CAU — ichwan (@MIchwannuddin) November 3, 2019 Pengalaman buruk sebelumnya ia jadikan pelajaran untuk menyongsong hidup yang lebih baik. "Aku setiap deketin cewek di kelas selalu berakhir tanpa ada kabar kelanjutannya. Nah daripada galau, aku nyepam di Twitter sambil cari-cari info terbaru di negeri ini. Istilahnya sambil nyelam minum air. Aku cari informasi sambil cari jodoh di Twitter," paparnya. Ichwan menambahkan, banyak yang sudah mulai cocok, tapi jauh-jauh semua domisilinya. Ini menjadi masalah buat dirinya. Akhirnya Ichwan cari yang sekiranya bisa diperjuangin. "Ya, Khusnusl Khotimah ini adalah orang yang aku perjuangin dan dia juga yang membuat aku nyaman dekatnya sampai sekarang," tambahnya. Sebelum masuk ke obrolan penutup, Ichwan memberikan sedikit saran buat mereka yang belum punya jodoh atau mereka yang bahkan mencari jodoh di Twitter sama dengannya. Menurut Ichwan, bagi Anda yang sudah siap menikah, lekas cari tapi jangan mudah percaya sama orang juga. Kita harus tahu benar-benar tentang keluarganya. "Jadi, buat para perempuan, kalian harus ajak doi temui orangtua kamu. Sedangkan buat laki-laki, kalian harus benar-benar siap lahir batin pastinya, jadi teges itu pasti. Jangan gugup, santai sesuai yang kalian niatin. Buat nikah itu ibadah bukan suka-suka semata. Nikah itu cari pahala," sarannya.