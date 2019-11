Di era digital dan modern seperti sekarang sulit menemukan pasangan kekasih yang masih saling mengirimkan surat cinta. Tidak seperti zaman dulu, saling bertukar surat cinta adalah salah satu cara paling efektif untuk berkomunikasi. Apalagi bagi pasangan kekasih yang menjalani hubungan jarak jauh.

Lalu apa rasanya jika kita yang hidup di era modern menemukan setumpuk surat cinta milik pasangan kekasih puluhan tahun lalu, tepatnya di era Perang Dunia II. Inilah yang dialami oleh dua sahabat, Lindsy Wolke dan Megan Grant saat mengunjungi toko barang-barang antik, Smoky Mountain Knife Works di Tennessee.

Tanpa sengaja, Lindsy dan Megan menemukan tumpukan surat cinta dari sepasang kekasih yang hidup di zaman Perang Dunia II. Surat cinta yang ditemukan oleh Lindsy dan Megan ini, disebutkan berumur sekitar 80 tahun setelah ditulis, tepatnya ditulis dalam rentang waktu tahun 1944 hingga 1946.

Terhanyut saat membaca surat cinta milik pasangan kekasih Elias Maxwell dan Ilaine Murray, Meghan dan Lindy memutuskan untuk membeli 21 surat cinta tersebut dengan harga USD4 atau sekitarRp56.092

Kemudian Megan dan Lindsy memutuskan untuk langsung membaca kisah cinta pasangan Elias dan Ilaine tersebut di mobil mereka. Dua sahabat ini mengungkapkan surat cinta Elias dan Ilaine ini benar-benar ditulis dengan indah. “Surat-surat ini ditulis dengan indah, membaca surat-surat cinta ini membuat hatimu luluh. Rasanya sedang membaca buku, bahkan lebih baik dari sebuah buku,” ungkap Lindsy dan Megan.

Terungkap, kala itu Elias yang masih berusia 18 tahun adalah seorang tentara militer yang ditugaskan di Hawaii dan Jepang, dan Ilaine kekasihnya yang berusia 19 tahun tinggal di Blackwood, New Jersey. Surat cinta Elias dan Ilaine, kurang lebih berisi kisah seputar bagaimana hidup di tengah peperangan dan tentu saja ekspresi rasa cinta yang besar di antara keduanya.

Namun sayangnya, tidak terungkap akhir kisah cinta antara Elias dan Ilaine di surat cinta keduanya. Inilah yang membuat Lindy dan Megan penasaran, namun akhirnya keduanya tahu bahwa pasangan muda tersebut akhirnya setelah masa peperangan bisa hidup bahagia bersama, dengan menikah dan memiliki empat orang anak. Tapi sayangnya, disaat yang sama, dua sahabat itu menemukan bahwa Elias dan Ilaine sudah lama meninggal.

Uniknya, Lindsy dan Megan merasa harus mengembalikan surat cinta Elias dan Ilaine ini kepada anak-anak Elias dan Ilaine. Setelah melakukan pencarian di Facebook, Lindsy akhirnya bisa mengirimkan pesan kepada dua orang anak Elias dan Ilaine.

Tapi usaha Lindsy kala itu tak digubris oleh dua orang anak Elias dan Ilaine, namun dua sahabat ini tak menyerah. Lindsy kemudian mengunggah foto ke laman Facebook milik komunitas Weird Secondhand Finds that Just Need to Be Shared, yang akhirnya dilihat oleh seorang teman dari anak Elias dan Ilaine.

Kemudian teman dari anak Elias dan Ilaine tersebut menghubungi Barbara Murray, satu dari empat anak Elias dan Ilaine. Lalu tanpa butuh waktu lama, Barbara pun bisa melihat sendiri tumpukan surat cinta yang begitu indah dan romantis milik orangtuanya tersebut.

Singkat cerita, pada 4 Oktober Lindsy dan Megan memutuskan untuk menemui Barbara agar bisa memberikan secara langsung tumpukan surat cinta Elias dan Ilaine. Walau dua orang sahabat ini harus menyetir lebih dari 1.200 kilometer, hanya untuk mengembalikan surat cinta tersebut kepada orang yang berhak.

Pertemuan keempat anak Elias dan Ilaine bersama Lindy dan Megan, diketahui diwarnai cerita tentang Elias dan Ilaine semasa hidup, hingga akhirnya Elias meninggal pada 1993 dan Ilaine yang tinggal di rumah jompo pada 2010.

Tak hanya itu, keempat anak Elias dan Ilaine juga mengajak Lindsy dan Megan untuk berkeliling kampung halaman Elias dan Ilaine, rumah kecil Elias, dan tempat-tempat yang disebutkan dalam surat cinta tersebut.

Akhirnya, tumpukan surat cinta Elias-Ilaine pun diberikan Lindy dan Megan kepada anak dari Elias dan Ilaine. Walau sedih harus berpisah dengan surat cinta yang sangat menggugah hati ini, keduanya menyadari bahwa ini adalah akhir yang sempurna untuk kisah surat cinta romantis tersebut.

“Saya merasa sangat bahagia melihat surat cinta ini diinginkan, surat-surat ini tidak dibuang karena sebetulnya hanya terpisah dari keluarga ini. Bahkan mereka saja tidak mengetahui keberadaan surat-surat cinta ini,” pungkas Lindy dilansir Independent.