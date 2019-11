Setiap orangtua pasti rela melakukan apapun demi sang anak asalkan anaknya bahagia. Semua dilakukan dan dituruti untuk menuruti kemauan sang anak. Dalam hal ini, sebagai bukti cintanya terhadap sang anak, Rob Chillingworth rela mengenakan kostum Elsa dari film kartun Frozen demi putri tercintanya.

Putrinya yang bernama Ruby sangat menggemari kartun Disney Frozen, terutama karakter Elsa. Pada saat itu, Ruby mengajak ayahnya untuk menghadiri acara yang bertema Frozen di Prince Charles, London Leicaster Square.

Siapa yang tidak mengetahui Elsa, karakter itu menjadi idola anak perempuan dari seluruh belahan dunia. Karena sangat populernya kartun ini, sangat banyak barang atau acara khusus anak-anak bertema serba Frozen.

Untuk memperlihatkan penampilan yang totalitas dalam menghadiri acara tentang Frozen, Ruby pun meminta ayahnya mengenakan kostum Elsa. Rob pun langsung menuruti kemauan putri tercintanya itu.

Rob yang merupakan seniman tato pun mengakui agak sedikit kesulitan untuk mendapatkan kostum Elsa tersebut dikarenakan ia memiliki tubuh besar dan kekar. Namun pada akhirnya Rop pun mendapatkan kostum yang ia cari itu.

Saat mengenakan kostumnya itu, terlihat tubuh Rob berbalut busana berkilau dengan memakai wig berwarna pirang yang merupakan ciri khas dari Elsa. Sementara anaknya, Ruby memakai kostum Olaf yang merupakan manusia salju pada film yang sama.

Namun, Ruy sempat cemberut lantaran melihat sang ayah yang gagal menirukan karakter Elsa. Bagimana tidak, sang ayah lupa mencukur jenggotnya sehingga hal itulah yang membuat Ruby kesal terhadap ayahnya.

Tetapi hal itu hanya berlangsung sebentar saja. Ruby pun kembali tersenyum. Tak hanya mengenakan kostum dengan tema Frozen, mereka pun menikmati acara tersebut dengan bernyanyi Let It Go bersama-sama.