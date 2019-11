Agus Harimurti Yudhoyono atau akrab disapa AHY, memiliki kedekatan yang cukup erat dengan sang ayah, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sama-sama memiliki latar belakang militer membuat hubungan mereka makin erat.

Apalagi beberapa tahun terakhir AHY mulai mengikuti jejak SBY terjun ke dunia politik, mereka sering terlihat bersama. Persamaan-persamaan tersebut membuat hubungan ayah dan anak ini semakin erat.

Berikut ini Okezone rangkum potret kedekatan AHY dan SBY dalam beberapa kesempatan yang dikutip dari Instagram @agusyudhoyono :

1. SBY Cium Kening AHY

Merayakan Hari Ayah Nasional, AHY membagikan foto saat keningnya dicium oleh SBY. Dalam kesempatan tersebut, AHY juga mengungkapkan bahwa SBY tidak hanya seorang ayah baginya, tetapi juga mentor, role model dan sumber inspirasi.

”Selamat Hari Ayah Nasional untuk para ayah... Bagi saya Pak SBY bukan sekedar seorang ayah, tapi juga mentor, role model dan juga sumber inspirasi,” tulis AHY.

2. Ulang tahun SBY





Saat ulang tahun sang ayah, AHY memposting foto dirinya dan SBY mengenakan baju batik dengan corak yang selaras. Dalam captionnya AHY mendoakan SBY yang sudah ia anggap sebagai ayah, guru, dan inpirator bangsa.

3. Jalan Bareng





“I’ll Stand By You, and I Promise that You’ll Never Walk Alone... 💙💙 #KamiBersamaSBY” Tulis AHY dalam caption postingannya. Caption itu seakan memberikan dukungan secara totalitas kepada sang ayah, SBY.

4. Quality Time





Dalam postingan ini AHY memposting foto ia dan SBY sedang asyik mengobrol sambil minum kopi. Foto lain memperlihatkan keakraban AHY, alm Ani Yudhoyono dan SBY yang sedang melihat foto di kamera.

5. Couple ayah dan anak

Dalam postingannya, Agus Harimurti Yudhono memberikan caption “Senja bersama pepo...💙”.

Keakraban serta kekompakan ayah anak ini memang terlihat begitu erat. Hal itu terlihat dari seringnya AHY dan SBY jalan bareng, bahkan menggunakan pakaian yang senada.