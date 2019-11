SALAH satu personel girlgroup terkenal asal Korea, Lisa Blackpink sering kali muncul di berbagai pemberitaan karena tampilan visualnya.

Nah, kali ini nama penari utama di Blackpink kembali mencuat di pemberitaan media bukan karena gaya busananya saat di atas panggung ataupun di airport. Nama Lisa Blackpink kembali ramai dibicarakan, karena sebagaimana dikutip Eonline, Rabu (13/11/2019) berhasil meraih gelar sebagai wanita tercantik di Asia, dalam versi menurut daftar Asia Most Beautiful Faces 2019 yang dipublikasikan oleh TC Candler.

Keberhasilan bintang idol asal Thailand satu ini meraih titel sebagai wanita tercantik di Asia, dengan menduduki posisi nomor satu dalam daftar Asia’s Most Beautiful Faces in Asia 2019 adalah untuk pertama kalinya.

Menariknya, tidak hanya Lisa Blackpink yang masuk dalam daftar wanita tercantik di Asia. Tiga rekan sejawatnya di Blackpink, Jennie, Jisoo dan Rose juga sama-sama masuk ke dalam daftar tersebut loh! Jennie di posisi nomor tiga, menyusul Jisoo di nomor 13, dan Rose yang menempati posisi nomor 22.

Menduduki posisi teratas di daftar sebagai wanita tercantik di Asia, Lisa berhasil mengalahkan sederet selebriti Korea lainnya yang juga terkenal dengan kecantikannya. Mulai dari Yoona “SNSD” yang berada di nomor 6, dan Irene sang leader “Red Velvet” yang menempati posisi nomor 10.

Sedangkan untuk kategori selebriti pria, anggota termuda EXO, Sehun berhasil meraih posisi nomor dua. Hanya kalah dengan aktor asal Cina, Xiao Zhan yang sukses meraih posisi nomor satu, titel sebagai pria tertampan di Asia.

Di bawah Sehun “EXO”, dua personel BTS yaitu V dan Jungkook yang memang terkenal dengan visualnya yang di atas rata-rata, juga berhasil masuk ke dalam daftar 10 besar. Jungkook di nomor enam, dan V di posisi nomor tujuh.

Seperti dilaporkan The Straits Times, daftar The Most Beautiful Faces in Asia 2019 sendiri dipublikasikan secara rutin setiap tahunnya oleh TC Candler sejak 1990 atau tepatnya sudah sejak 29 tahun yang lalu.