Mengasuh anak remaja perempuan sendiri tentu tidak mudah dan menantang bagi seorang ayah. Terutama saat anaknya tengah datang bulan atau menstruasi.

Seorang ayah yang mengasuh anak gadisnya bisa saja bingung dalam menghadapi keadaan menstruasi tersebut. Namun, sebagai seorang ayah harus melakukan yang terbaik untuk mendukung anaknya, dan itu seperti yang dilakukan seorang ayah bernama Maverick Austin.

Berdasarkan unggahan di Facebook, Austin mendapatkan telepon dari anak gadisnya yang bernama Avi. Avi berkata bahwa ia merasakan hal yang aneh, dia pikir dia buang air besar di celananya.

Karena hal itu, Austin bergegas ke sekolah untuk memberikan celana dalam yang baru untuk anak gadisnya. Beberapa saat kemudian, Avi menelepon ayahnya lagi dan mengatakan bahwa hal itu terjadi lagi.

“Aku sangat bingung dan sangat kesal karena aku sangat sibuk,” tulis Austin.

“Aku berteriak padanya ‘cukup usap pantatmu dengan tisu toilet di belakang celanamu dan ayah akan meleponmu kembali dalam satu jam!’ dan saya menutup telepon tersebut,” lanjut Austin.

Satu jam kemudian, Austin seakan-akan mendapat pencerahan, dia baru menyadari bahwa itu bukanlah kotoran sama sekali, namun itu merupakan darah menstruasi. Akhirnya dia memilih untuk meninggalkan pekerjaanya dan segera menuju kembali ke sekolah.

“Saya buru-buru pergi dan mengalami serangan panik karena anak saya meminta bantuan dan saya hanya ‘meninggalkannya untuk mati di medan perang’!” tulis Austin.

Sesampainya di sekolah, Austin menemukan anaknya berdiri tenang di ruang UKS. Dia mengatakan bahwa Avi sedang di tengah-tengah memberitahunya bahwa dia memiliki menstruasi pertamanya, Austin menghentikannya dan mengatakan bahwa dia sudah menemukan jawabannya.

"Stres membesarkan anak perempuan," tulis Austin.

Malam harinya, Avi bertanya kepada ayahnya apakah dia akan mendapatkan sesuatu yang istimewa, seperti ketika gigi rontok.

"Jadi aku pergi ke toko dan ketika dia keluar dari kamar mandi aku memberitahunya bahwa Peri Menstruasi (The Period Fairy) membawakanmu sesuatu," tulis Austin.

Dalam foto itu, Avi tersenyum dengan beberapa kue, es krim, cokelat, dan kartu "You Got This". Dalam postingan terebut telah disukai lebih dari 200 ribu pengguna akun Facebook.