TIDAK semua orang bisa masuk ke istana kerajaan. Hanya orang-orang tertentu saja yang mendapatkan kesempatan langka. Camila Cabello beruntung lantaran pernah berkesempatan masuk ke Istana Kensington yang merupakan kediaman Pangeran William dan Kate Middleton.

Camila Cabello mendapatkan kesempatan itu ketika ikut berpartisipasi dalam acara Radio 1 Teen Heroes. Tentu saja dirinya tidak menyia-nyiakan waktu kunjungannya ke Istana Kensington. Bahkan ia sampai melakukan tindakan yang melanggar hukum.

"I am sorry William and I am sorry Kate" 😂 @KensingtonRoyal@GregJames may have got @Camila_Cabello into a bit of trouble at the Palace 👀 pic.twitter.com/aKArMdD04H— BBC Radio 1 (@BBCR1) November 26, 2019