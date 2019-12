MEMASUKI akhir tahun seperti saat ini, hawa-hawa libur Natal dan juga Thanksgiving sudah mulai terasa. Bagi yang merayakannya, pasti bersemangat dan tak sabar untuk segera berpesta di pekan ini. Tidak terkecuali Barack Obama dan keluarganya.

Dari sekian banyak cara untuk merayakan Thanksgiving, Barack Obama dan sang istri, Michelle salah satunya memilih cara sederhana membagikan kebahagiaan mereka menyambut perayaan Thanksgiving yakni dengan mengunggah foto keluarga terbaru di media sosial.

Pada Rabu 27 November 2019, melalui akun laman Twitter Michelle Obama mengunggah foto keluarga kecilnya, yakni dirinya berpose bersama sang suami, Barack yang diapit oleh kedua anak perempuan mereka yang sudah semakin beranjak dewasa, Malia dan Sasha Obama.

From our family to yours, #HappyThanksgiving! pic.twitter.com/PBDBaUo1Fy