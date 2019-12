Menjalani hubungan jarak jauh atau LDR (long-distance relationship) bisa dibilang tantangan dan kesulitannya memang lebih daripada hubungan asmara biasa. Maka dari itu agar sukses, LDR-an ini butuh ekstra fokus, komitmen, dan perhatian.

Rasanya sayang kan jika sudah meluangkan waktu, biaya, perhatian, energi, dan pikiran ekstra terhadap hubungan jarak jauh yang dijalani namun sebetulnya hubungan LDR tersebut sudah memunculkan tanda-tanda harus diakhiri.

Nah, daripada segala pengorbanan dan waktu jadi sia-sia, sebaiknya kita harus tahu apa saja tanda-tanda hubungan jarak jauh atau LDR harus disudahi.

Melansir Refinery, Minggu (1/12/2019) yuk simak dulu di bawah ini uraian singkat enam tanda hubungan jarak jauh harus disudahi.

1. Susah berkomunikasi

Komunikasi yang baik adalah kunci untuk membuat hubungan jarak jauh berhasil. Satu-satunya koneksi yang Anda miliki adalah dengan komunikasi, sehingga dapat menumbuhkan rasa keintiman yang lebih dalam dengan pasangan. Tapi kalau pasangan malah meninggalkan pesan Anda hanya dibaca, atau sudah mulai jarang video call, ini adalah tanda adanya masalah.

2. Hubungan terasa sepihak

It takes two tango, hubungan asmara bisa berhasil dengan usaha dari kedua belah pihak. Well, hubungan jarak jauh membutuhkan banyak usaha dan sangat jelas ketika hanya satu orang yang semangat memberi pesan, mengirim hadiah, memikirkan cara-cara baru untuk melakukan hubungan seks jarak jauh. Ini tanda LDR harus diakhiri, karena percuma hanya satu pihak saja yang melakukan segala usaha.

3. Tidak bisa percaya pada pasangan Menelusuri laman media sosial milik pasangan hanya agar memastikan teman-temannya memang hanya sekedar teman, ini adalah ‘lampu merah’. LDR hanya akan menjadi bencana jika kita merasa tidak aman atau cemburu dan tidak percaya pada pasangan. 4. Teman pasangan tidak mengetahui tentang diri kita Dalam hubungan yang sehat, Anda harus merasa seperti bagian dari kehidupan sehari-hari pasangan loh! Walau secara fisik mungkin Anda tidak bersama. Jika Anda merasa tidak yakin apakah teman-teman pasangan mengetahui tentang keberadaan kita, ini merupakan masalah yang tak bisa dianggap enteng! 5. Sulit dan jarang bertemu Sejauh-jauhnya jarak memisahkan, sudah sepatutnya Anda dan pasangan menyisihkan waktu untuk bertemu. Jika kita merasa tidak puas dengan intensitas pertemuan bersama pasangan, semakin jarang bertemu dan berduaan. Ini waktunya untuk mempertimbangkan kembali hubungan tersebut secara serius. 6. Beda pandangan soal masa depan Menyamakan pandangan soal mau tinggal di mana nanti setelah bersama, apa saja rencana ke depannya itu sangat penting dalam sebuah hubungan. Idealnya, Anda dan pasangan secara teratur membahas tujuan dari hubungan ini untuk di masa depan. Namun jika tujuan itu berbeda, mungkin sudah saatnya hubungan LDR ini berakhir.