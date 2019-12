Setelah merilis lagu spesial untuk mendiang Ani Yudhoyono berjudul 'Seruling di Lembah Sunyi', Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali membuat jagat maya mengharu biru.

SBY mengunggah potret lawas dirinya dengan Ani Yudhoyono ke dalam akun Instagram milik sang istri tercinta. Akun ini memang sengaja diaktifkan kembali sebagai bentuk kasih sayang dan penghormatan SBY dan keluarga kepada Ani Yudhoyono.

Nah, pada unggahan terbarunya, SBY membagikan kisah romantis tentang masa-masa indah saat pertama kali ia berkenalan dengan Ani. Keduanya dipertemukan pada tahun 1973 atau sekitar empat puluh enam tahun lalu.

"Saya dan Ani dipertemukan Tuhan di kampus Akademi Militer Magelang. Waktu itu saya taruna senior (tingkat 4) dan Ani mahasiswi kedokteran UKI Jakarta," tulis SBY pada keterangan foto.

SBY kemudian menambah bahwa di Lembah Tidar inilah, kasih sayang mereka mulai bersemi, menembus dimensi ruang dan waktu, mengarungi perjalanan yang panjang dan berliku, hingga takdir memisahkan mereka 6 bulan yang lalu.

Di akhir cerita, pria asal Pacitan itu tak lupa menyisipkan doa untuk mendiang sang istri tercinta.

"Rest in peace, Memo. Bawalah kenangan manis ini dalam kehidupanmu yang baru. *SBY*," tutupnya.

Unggahan tersebut sontak menarik perhatian para netizen Indonesia. Tak sedikit yang gagal fokus melihat tampilan muda SBY dan Ani Yudhoyono.

Pada foto itu, SBY tampak gagah mengenakan atribut TNI lengkap dengan potongan rambut cepak, dan postur tubuh tinggi semampai. Di sampingnya, sang belahan jiwa, Ani Yudhoyono, terlihat mengenakan baju hitam yang dipadukan sengan outer berwarna putih.

Wajah Ani begitu cantik dengan tatanan rambut diikat kebelakang, dan postur hidung yang mancung. Tak heran bila banyak netizen mengatakan bahwa SBY dan Ani Yudhoyono adalah pasangan yang serasi.

"Kalau liat mereka berdua ini mata langsung mbrebes mili. Ingin cinta yang seperti itu. Cinta sejati dan suci. Aku ingin sekali lelaki seperti mu pak SBY," tulis akun rikaindrayanie.

"Terlihat sekali jika bapak sangat merasa kehilangan separuh jiwanya. I believe, you'll be meet again with your true love Insha Allah. Stay strong, Pak SBY," tulis akun kakauyen.

"Lihat postingan ibu Ani. Langsung degdegan. Rasanya ibu masih ada di dunia. Buuuu, wida rindu ibu," tulis akun widaossydermawan.

Ada juga netizen yang baru mengetahui bahwa sebelum dipersunting SBY, Ani Yudhoyono merupakan mahasiswi kedokteran. Mereka pun mengibaratkan kisah cinta SBY dan Ani seperti drama Korea, Desecendants of The Sun.

"Ternyata ibu Ani seorang dokter. Al-Fatihah buat ibu," tulis akun @welni_rp.

"Descendant of The Sun di dunia nyata lebih manis banget," tulis akun @ghian_leghii.

Terakhir ada komentar manis yang dituliskan oleh anak dan menantu tercinta, Agus dan Annisa Yudhoyono.

"Cantik sekali memoku. Sedari muda sudah rapih penampilannya," tulis Annisa Yudhoyono.

"So beautiful. Tadi malam Memo datang dan menyapaku dalam mimpi. Terima kasih Memo, miss you so mudh. Al Fatihah," tulis Agus Yudhoyono.