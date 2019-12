MENJELANG hari raya Natal banyak keluarga yang mendekorasi rumahnya. Mulai dari memasang pohon Natal hingga pernak-pernik hiasan lainnya. Tapi ada hal tidak biasa dilakukan oleh suatu keluarga yang kisahnya menjadi viral di medsos.

Melansir Fox News, Nicholla Mullen-King menceritakan tindakan sang suami di akun Facebook pribadinya mengenai dekorasi rumah guna menyambut Natal. Kisahnya itu menjadi viral di medsos lantaran perempuan berusia 36 tahun itu mengancam akan bercerai.

Penyebabnya, karena sang suami yang bernama Carl melakukan prank, dengan menyulap dapurnya seperti hadiah Natal yang dibungkus kertas kado.Nichola membagikan foto-foto hasil kreasi suaminya yang terinspirasi dari Elf on the Shelf prank.

Menurutnya, Carl membungkus seluruh dapur dengan kertas kado karena ingin mengelabui putra mereka yang berusia 6 tahun. Sang suami ingin putranya yang bernama Max berpikiran itu adalah pekerjaan peri yang nakal.

Tindakan itu memancing amarah Nichola lantaran sang suami ikut membungkus buah, telur, dan peralatan masak dengan kertas kado. Ia pun membagikan kekesalannya melalui status.

"A-h --- suami saya datang dengan ide cemerlangnya untuk membungkus bagian dengan kertas kado ... 2 jam kemudian ia selesai dan membuat saya ingin bercerai karena dia juga membungkus buah, telur, peralatan memasak dan talenan,” tulisnya.

Ungkapan ingin bercerai, karena tindakan konyol membungkus peralatan dapur dengan kertas kado itulah yang membuat kisah pasangan ini viral di medsos.

Postingannya memancing lebih dari 22 ribu likes dan lebih dari 42 ribu komentar. Ada yang berkomentar dengan menandai orang lain agar ide suami Nicholla menjadi inspirasi. "Aku ingin seseorang membuat kejutan dengan ini," kata yang lain.

Di sisi lain, kreasi suami Nicholla berhasil membuat putra mereka terperangah. Hal ini menandakan kejutan itu berhasil dijalankan dengan baik. Malah ada perubahan pikiran pada bocah kecil itu.

“Awalnya Max tidak ingin peri nakal muncul karena membuatnya bermasalah dengan Santa Klaus. Tapi di menit terakhir ia berubah pikiran karena melihat kreasi out of the box suami saya. Saya juga sempat berasumsi Carl hanya bercanda ingin membungkus dapur dengan kertas kado. Barulah ketika dia meminta bantuan, saya percaya,” tutur Nicholla.

Pada akhirnya kreasi Carl juga mampu membuat Nicholla tertawa, meskipun pada awalnya merasa kesal. Pasangan ini kemudian memutuskan untuk membuka kembali kertas kado yang melapisi dapur rumah mereka. Kertas kado itu akan digunakan untuk membungkus kado Natal yang sesungguhnya sehingga tidak ada yang terbuang sia-sia.