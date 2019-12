Telah lama wafat, tidak menjadikan mendiang Putri Diana hilang dari perhatian banyak orang. Sebab, nyatanya segala yang berhubungan tentang mendiang ibunda Pangeran William dan Pangeran Harry ini masih sukses menyita perhatian.

Kali ini bukan tentang gaya busana atau penampilan Putri Diana. Melainkan tentang surat yang ditulis tangan langsung oleh Diana.

Seperti disitat Harpersbazaar, Senin (9/12/2019) menurut laporan People, surat tulisan tangan Putri Diana kini akan dilelang untuk umum. Pelelangan surat bertuliskan tangan asli Putri Diana yang akan dihelat oleh Lawrences Auctioneers of Bletchingley ini, diestimasikan seharga USD3875 atau hampir USD4000 atau sekira Rp56 juta.

Surat yang ditulis tangan oleh Diana ini, diketahui lebih lanjut adalah surat curahan hati Diana yang ditulis pada 5 Desember 1990. Surat yang berisikan pesan kepada Ivy Woodward, salah seorang teman Diana, yang kala itu bertemu dengan Diana saat menjenguk Pangeran Charles yang terbaring di rumah sakit karena mengalami patah tulang di bagian tangan.

Diana bertemu dan berkenalan hingga menjadi teman dengan Ivy, yang saat itu sedang sibuk merawat putranya di rumah sakit yang sama akibat mengalami kecelakaan motor. Surat tulisan tangan Diana kepada Ivy, berisi cerita Diana yang mengisahkan kedua putranya, Pangeran William dan Pangeran Harry yang sangat bersemangat menyambut Hari Raya Natal.

“The boys are thrilled at the prospect of Christmas on the horizon and have searched high and low for any parcels that might be coming their way,” bunyi pesan dalam surat yang ditulis Diana.

Tidak hanya menceritakan bagaimana kedua putranya, yang pada masa itu masing-masing masih berusia delapan dan enam tahun dalam menyambut perayaan Natal. Mendiang Putri Diana, juga sekaligus memberikan semangat dan masukan kepada Ivy, yang tampaknya juga mengalami perselisihan dengan sang menantu.

“It was lovely to hear that Dean has improved so much but he wouldn’t be here now if it wasn’t for his mother and your determination and strength to get him back to full health again. Maybe Dean’s lady feels resentment for not being able to cope with that situation back in August and that can produce guilt and in turn confusion arrived and people are hurt and now Dean has arrived home and she (Jane) has turned very possessive. You mustn’t worry about it as time will iron things out,” tulis Diana.

Perihal pelelangan surat tulisan tangan mendiang Putri Diana nanti, bukan hanya surat yang dituliskan Diana kepada Ivy namun juga bersamaan dengan surat-surat tulisan tangan Diana yang lainnya.