Aktor tampan Hamish Daud kembali membagikan momen kebersamaan dengan sang buah hati, Zalina Raine Wyllie, ke dalam akun Instagram pribadinya. Unggahan tersebut berhasil membuat jagat maya bergemuruh.

Bagaimana tidak, Hamish Daud dan Baby Zalina terlihat sedang menikmati waktu berkualitas di pinggir kolam renang. Namun sayang, angle foto yang diambil pada momen ini, lagi-lagi tidak menampilkan wajah sang buah hati.

Sejak anak pertama mereka lahir, baik Raisa maupun Hamish Daud memang jarang membagikan potret wajah cantik sang buah hati dengan jelas.

Begitu pula dengan unggahan kali ini. Hamish tampak membelakangi kamera sembari memeluk erat dan memberi kecupan hangat kepada Baby Zalina.

Namun ada satu pemandangan menarik yang berhasil membuat netizen gagal fokus. Sebagian di antara mereka merasa terkejut melihat punggung Hamish dihiasi beberapa tato yang tampak samar-samar.

Tak sedikit pula netizen yang gemas melihat Baby Zalina dalam balutan busana renang bernuansa ungu. Potret kehangatan bapak anak ini pun mendadak menjadi perbincangan hangat netizen.

Bahkan hingga berita ini dituliskan, unggahan foto tersebut telah mendapatkan lebih dari 80 ribu likes, dan dibanjiri ratusan komentar netizen. Berikut Okezone rangkumkan beberapa di antaranya.

"Tattonya udah luntur ya? Happy to see your family," tulis seorang netizen.

"Salfok sama punggung ayahnya, terluka apa tato yah? serius kepo," tulis akun @d***nns88.

"Bubz jagaian anak kita, aku lagi gak enak badan jadi gak bisa ikut renang.. halu," tulis akun @mer****elena.

Terlepas dari komentar halu netizen, sejak menjadi ayah, belakangan Hamish Daud memang lebih sering mengunggah potret keluarga kecilnya ke media sosial. Kendati demikian, Hamish tidak pernah secara terang-terangan memamerkan wajah sang buah hati.

Namun beberapa waktu lalu, akun Instagram @itsdavidali sempat membagikan foto wajah blasteran Baby Zalina yang tampak menggemaskan. Unggahannya itu berhasil mengobati rasa penasaran netizen yang belum pernah melihat wajah Baby Zalina sejak lahir.