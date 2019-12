ACARA Women Is Me besutan Okezone.com, MeTube.id, dan Bank BTN berlangsung sangat meriah. Ada banyak sekali informasi menarik yang didapatkan para pengunjung dari para narasumber yang hadir untuk memeriahkan acara tersebut. Salah satunya informasi tentang tips mengelola keuangan rumah tangga.

Hal itu disampaikan secara langsung oleh Dwiyana Apriandini, selaku Senior Manager Liabilities Product Development Department Bank BTN. Menurutnya, setiap ibu rumah tangga harus tahu bagaimana cara mengelola keuangan termasuk income atau pemasukkan yang ia dapatkan dari penghasilan sendiri, maupun pemberian suami yang didapatkan secara rutin setiap bulan.

"Tadi kami memberi advice secara garis besar bahwa ada tiga hal yang harus dikelola dengan baik, pertama rencana untuk dana darurat, dan ini sudah pasti harus disisihkan karena kalau tidak disisihkan ujung-ujungnya habis. Untuk dana darurat ini paling tidak harus disisihkan sekitar 15% dari income," ungkap Dwiyana Apriandini saat ditemui di acara Women Is Me, di Kuningan City, Jakarta Pusat, Jumat 13 Desember 2019.

Selain income, ibu rumah tangga juga harus menyisihkan pemasukannya untuk investasi sebesar 15%. Dana investasi ini nantinya bisa digunakan untuk pendidikan anak, traveling, dan kebutuhan lain yang sifatnya fleksibel.

Sisanya, atau 70% dari pemasukkan bisa digunakan untuk biaya hidup atau dana consumption sehari-hari.

"Untuk produk darurat di kami ada BTN Batara, karena sifatnya sewaktu-sewaktu bisa diambil. Misalnya untuk kebutuhan anak sakit, atau usaha suami sedang collapse atau up and down," kata wanita yang akrab disapa Prili itu.

"Sementara untuk investasi kami ada tabungan siap yang bisa dibuka dengan hanya rutin menabung Rp100 ribu saja," timpalnya.

Terkait acara Women Is Me, Prili mengatakan bahwa dalam acara ini, Bank BTN hadir untuk mengedukasi para pengunjung sekaligus menjalankan strategi soft selling dengan promo yang sangat menarik.

Pasalnya, belakangan bisnis bank atau financial memang mengedepankan kalangan ibu-ibu rumah. Pendekatannya sendiri melalui komunitas. Dengan demikian, mereka diharapkan akan bercerita tentang event seperti ini kepada masyarakat luas, dan memberikan feedback yang telah diharapkan.

"Di acara Women Is Me ini, kami sediakan kopi kekinian gratis, hanya dengan cara mengisi database berupa nama, alamat email, dan no hp. Fungsinya adalah untuk database kami. Dari data itulah nanti kita follow up lagi untuk tawarkan produk-produk BTN," ungkap Prili.

"Kita juga buka booth khusus untuk memberikan penawaran menarik berupa pembukaan buku tabungan dengan biaya Rp69 ribu saja. Dengan biaya tersebut pengunjung sudah bisa dapat satu buku tabungan plus atm, dan langsung bisa diaktivasi hari ini juga," tandasnya.