Penyerang Persija Jakarta, Bambang Pamungkas, dikabarkan segera pensiun pada akhir musim Liga 1 2019. Hal tersebut diketahui dari unggahan di akun Instagram Persija, @persijajkt, pada Minggu 15 Desember 2019.

Pada unggahan tersebut terdapat foto Bepe (sapaan akrab Bambang Pamungkas) beserta caption ‘Laga Home Pamungkas’. Rumor ini semakin diperkuat oleh 'curahan hati' istri Bepe, Tribuana Tungga Dewi, yang dibagikan ke dalam Instagram pribadinya.

Sebagai tribut untuk sang suami tercinta, Dewi menceritakan secara gamblang seperti apa sosok Bambang Pamungkas di dalam maupun di luar lapangan.

"Bambang pamungkas yang saya kenal adalah orang yg sederhana, sangat keras kepala dan cenderung kolot. Saat berdebat (diskusi) dengannya jarang sekali saya bisa menang. Walaupun memang bukan untuk mencari siapa yg kalah atau menang," ungkap Dewi pada keterangan foto yang ditulisnya.

Meski Bepe memiliki sifat yang keras kepala, namun ada satu hal yang membuat Dewi kagum. Bepe ternyata selalu melihat setiap permasalahan dari sudut yang berbeda. Ia juga kerap berpikir out of the box.

Meski terkadang pemikiran dan sudut pandang Bepe sering kali dianggap tak lazim oleh Dewi, namun hal tersebut masih masuk akal. Justru karena sering berdebat dan berdiskusi dengan sang suami, Dewi mengaku kini pemikirannya menjadi sangat terbuka.

Ia kemudian menceritakan sebuah pengalaman berharga yang terjadi pada tahun 2012 - 2013 silam. Kala itu terjadi penunggakan gaji pemain di hampir seluruh klub di Indonesia, termasuk Persija Jakarta. Pemain sepakbola tidak mendapatkan gaji dalam waktu yang cukup lama.

"Singkat cerita, saat memperjuangkan hak dia dan teman-temannya, dia memiliki kesempatan untuk dapat menerima haknya lebih dahulu, sedang yg lain belakangan. Ketika itu dia memilih untuk tidak menerima haknya kecuali hak pemain yang lain juga diberikan," kenang Dewi tentang Bambang Pamungkas.

Keputusan tersebut sempat ditentang oleh Dewi karena menurutnya, saat itu Bepe berhak untuk menerima gajinya. Namun, sang suami memiliki penjelasan yang akhirnya membuat Dewi tersadar. Penjelasan dia ketika itu adalah dia tidak mungkin bisa menatap muka pemain yang lain, walaupun mereka tidak tahu kalau dia sudah menerima haknya terlebih dulu. "Lagi pula kita masih bisa bisa hidup, walaupun dengan persediaan air yang tinggal seteguk, sedang kan kondisi pemain yang lain sudah benar-benar habis persediaan airnya," jelas Dewi. Alasan tersebut membuat Dewi termenung dan sadar. Selain begitu besarnya rasa sayang Bambang terhadap kawan-kawannya yang ada di Persija pada saat itu, ada sebuah tanggung jawab dan komitmen yang dia pegang teguh. Prinsip itu secara perlahan dijadikan pegangan hidup oleh Dewi. Ia sadar bahwa hidup itu tidak boleh egois dan serakah. "Kalau kita bisa selamat dengan meminum air seteguk, kenapa kita harus meminum satu gelas yang mungkin nantinya akan membuat perut kita malah jadi kembung. Sementara masih banyak orang yang jauh lebih haus, dan membutuhkan," tambahnya. Dewi mengatakan, cerita di atas bukanlah cerita yang ingin ia pamerkan. Tapi ketika banyak orang bertanya kepadanya, "Apa yang paling berkesan selama jadi istri pesepakbola?", maka cerita itulah salah satu jawaban Dewi. Sebetulnya ada beberapa kejadian di musim 2012 - 2013 yang sangat bermakna di kehidupan Dewi dan Bambang Pamungkas. Ia mengaku bahwa menjadi pendamping pesepakbola itu memang tidak mudah, apa lagi menjadi pesepakbolanya. Melalui unggahan ini pula Dewi ingin mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada sang suami tercinta karena selama ini telah bermain mengenal lelah, dan mengeluh, bahkan selalu bersemangat berjuang untuk hal yang ia yakini dan cintai. "Dan ibarat orang yang melakukan perjalanan, kamu sudah hampir sampai di tempat tujuan. Selama perjalanan itu, kamu pasti mengalami (melihat) kejadian yang indah, sedih, lucu, kesel, dan tidak jarang membuat emosi selain tentu membahagiakan. Tetap semangat dan sukses selalu buat kamu. Sekali lagi, terima kasih yha Cin 🙏 #20Tahun #AlmostThere #TS3," tutup Dewi.