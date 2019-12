Ketika istri Ruben Onsu, Sarwendah kerap tampil berdaster, jagat netizen heboh. Begitu pula saat ia memberikan air susu ibu buat anak adopsinya Bertrand Peto yang beranjak dewasa. Pengorbanan sebagai seorang ibu memang tengah Sarwendah jalani dengan ujian keikhlasan.

Fokus sebagai seorang ibu juga tengah dijalani oleh selebritas lainnya, seperti presenter Marrisa Nasution, Fitri Tropica sampai Tya Ariestya. Nggak mudah meninggalkan dugem alias dunia gemerlap, tapi mereka berusaha konsisten demi sang anak.

Ada pula artis yang justru malah menjelma menjadi hot mom semacam Sophia Latjuba, Dewi Sandra hingga Wulan Guritno. Mereka sukses menjadi mama berpenampilan anak baru gede.

Kekompakan ibu dan anak pun ditunjukkan oleh sejumlah pesohor. Sebut saja Gisel-Gempi yang populer dengan endorsement produk di medsos, Jessica Iskandar-El Barrack yang kerap terlihat bermain bareng sampai Nagita Slavina-Rafathar yang doyan kulineran.

Mau lihat contoh mom yang adem? Tengok saja para hijabers dengan anak-anaknya yang lucu. Ada Natasha Rizky dengan trio anak ceweknya, Meisya Siregar dan Fenita Arie yang menerapkan parenting syar'i setelah berhijab.

Mom's goals banget tentu Oki Setiana Dewi yang selalu mengecek hafalan surat Alquran anak-anaknya dimanapun dan kapanpun berada. Subhanallah...

Artikel paling spesial Okezone persembahkan berupa cerita keluarga yang beda keyakinan saat Natal. Pengalaman anggota Banser Nahdlatul Ulama yang sigap menjaga gereja saat malam Natal.

Kisah paling prihatin juga diceritakan oleh seorang istri yang ditinggal suami meninggal dunia sebelum Natal.

