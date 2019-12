Setiap orang punya caranya sendiri dalam menyampaikan cintanya pada sang ibu, terkhusus di Hari Ibu kemarin, 22 Desember 2019. Begitu juga yang dilakukan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Ya, anak sulung mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini terpantau membagikan unggahan terkait Hari Ibu. AHY membagikan suatu video yang memperlihatkan dirinya yang masih kecil dan digendong ibunda, Ani Yudhoyono.

Kenangan manis ini tentu membuat dirinya sedih sekaligus bahagia pernah disayang sepenuhnya oleh sang ibu yang sekarang sudah tenang di sana. Makanya, foto itu pun dipilih karena momen ini lah yang paling membuatnya bahagia.

Foto itu memperlihatkan AHY yang masih bayi dengan pakaian mungilnya. Sementara itu, almarhum Ani Yudhoyono dengan atasan batik dan berambut pendek menggendong AHY dengan sangat hati-hati. Foto ini juga bisa dibilang foto yang penuh kenangan besar bagi keluarga ini karena kelahiran pertama anak keluarga Yudhoyono.

Foto ini tidak hanya berisi satu gambar, tetapi juga ada beberapa video di dalamnya. Salah satunya adalah momen saat AHY merawat sang ibu yang sedang melawan kanker dalam tubuhnya. Senyum Ani Yudhoyono mengartikan berjuta perasaan yang sulit dijelaskan.

Unggahan ini cukup menyayat hati. Bagaimana tidak, dalam keterangan video, AHY menuliskan 'caption' yang menyentuh hati. Ia melampirkan lirik lengkap lagu 'Hanya Rindu' yang dipopulerkan Andmesh. Lagu ini menurut AHY sangat mampu menggambarkan perasaannya.

"Lagu berjudul Hanya Rindu yang dinyanyikan Andmesh benar-benar mewakili perasaan hatiku saat ini, yang sangat merindukan Memo Ani Yudhoyono. Liriknya sangat menyentuh kalbu," tulis AHY di awal keterangan video.

Di akhir keterangan video, ia pun menuliskan kalimat yang sangat mengharu biru. Ya, AHY mengucapkan terima kasih pada Memo yang telah membesarkannya sampai sekarang ini. Doa terbaik pun ia tulis untuk Memo di surga.

"Terima kasih Memo atas segalanya. Di Hari Ibu yang spesial ini, kali ini aku hanya bisa mendoakanmu: 'Semoga engkau damai dan bisa tersenyum bahagia di sana melihat Pepo dan anak-cucumu melanjutkan kehidupan, mewujudkan mimpi-mimpi indahmu'. I love you so much, always and forever," ungkap AHY.

Sampai berita ini dimuat di Okezone, sudah lebih dari 487 ribu netizen yang menyukai unggahan tersebut. Komentar yang masuk pun kebanyakan ikut sedih seperti apa yang dirasakan AHY. "Yaaah, pagi-pagi dibikin mewek sama mas Agus. Al-Fatihah untuk Memo," kata @desi**andriyani.