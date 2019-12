MENJELANG Natal, sejumlah restoran dan hotel bintang lima di Ibu Kota Jakarta menawarkan beragam promo menarik yang sayang untuk dilewatkan. Menu yang disajikan meliputi prasmanan hingga set menu bergaya western, Japanese, hingga kuliner Nusantara.

Berikut 5 restaurant dan hotel yang memberikan promo khusus di momen Natal 2019, seperti di rangkum dari siaran pers yang diterima Okezone.





Harris Cafe, Kelapa Gading

Pada malam natal kali ini, HARRIS Kelapa Gading akan mengadakan "Christmass Eve Buffet Dinner" di HARRIS Cafe dengan berbagai macam jenis makanan. Salah satu menu yang wajib Anda cicipi yakni, oven roasted turkey n' shallot gravy yang telah disiapkan oleh Executive Chef Ade Ferdiyanto.

Selain itu, Chef Ade dan timnya juga telah akan melakukan 'live cooking' station dengan menu, pizza, steam boat, berbagai macam kuliner tradisional, dan masih banyak lagi.

Promo “Magical white of Christmas Eve Buffet Dinner” ini bisa Anda nikmati mulai 24 December 2019, dari jam 18.00 - 21.00 WIB di HARRIS Café dengan biaya Rp270 ribu,-Nett per orang termasuk free flow of iced tea.





Momo Paradise Restaurant, Kelapa Gading

Masih dari kawasan Kelapa Gading, Anda bisa menikmati sajian daging wagyu berkualitas dengan teknik pengolahan khas Jepang di Momo Paradise Restaurant. Lokasi restoran ini berada di Summarecon Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Ada 3 pilihan promo menarik yang dapat Anda nikmati di Malam Natal nanti antara lain, US beef package Rp168 ribu per orang, Wagyu package Rp248 ribu per orang, dan Premium Wagyu Package Rp328 ribu per orang.

Jangan lupa, Momo Paradise mengusung konsep All You Can Eat, lengkap dengan beragam hidangan pelengkap seperti sukiyaki, dan es krim sebagai hidangan penutup.

Hotel Mulia, Senayan Tidak ada salahnya bila Natal tahun ini dirayakan secara meriah. Misalnya dengan mengajak keluarga besar dan pacar menyantap makan malam di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta. Jangan takut kantong bolong. Hotel Mulia Senayan menyuguhkan promo buffet Beli 3 Dapat 4 bagi pemegang kartu kredit BCA. Promo ini berlaku untuk makanan prasmanan dan bisa Anda nikmati setiap hari Senin-Jumat di The Cafe, Table 8, Edogin dan Orient. Namun perku diingat bahwa Anda harus melakukan reservasi tempat terlebih dahulu. Sana Sini Restaurant, Jakarta Pusat Bergeser sedikit ke daerah Jakarta Pusat, ada Sana Sini Restaurant by Pullman Jakarta yang menyuguhkan paket promo Christmas Brunc & Dinner super menarik. Dengan harga mulai dari Rp495 ribu - Rp695 ribu per orang, Anda akan dimanjakan oleh segudang hidangan lezat sesuai dari berbagai negara. Antara lain hidangan khas Western, Indonesian, Japanese, dan Chinese. Untuk menu makan malam khas Western ada sajian slow roasted turkey, roasted rib eye with crusted pesto, beef wellington, dan masih banyak lagi. Lalu untuk menu makanan khas Indonesia, Anda bisa menikmati olahan turkey with sambal taliwang, rawon iga Surabaya, nasi kampoeng baru, sate, dan mi goreng jawa. Yummy! Bengawan Restaurant, Jakarta Pusat Bengawan Restaurant menyuguhkan promo malam Natal dengan tema A Merry Christmas Dining yang dibanderol seharga Rp 688 ribu++ per orang atau Rp1,78 juta++ per orang sudah termasuk free flow champagne. Hidangan yang disajikan pun bergaya klasik mewah seperti turkey, kaviar, dan lobster. Sambil menikmati makan malam bersama keluarga tercinta, suasana juga akan dibuat meriahi dengan iringan pertunjukkan musik langsung dan kegiatan menarik lainnya seperti kunjungan sinterklas.