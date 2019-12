BANYAK artis unggah momen kebersamaan di Hari Ibu. Salah satunya Aaliyah Massaid foto kompakan bareng Reza Artamevia.

Pada Peringatan Hari Ibu yang selalu diperingati pada tanggal 22 Desember, Aaliyah Massaid pun dengan tulus mencurahkan rasa kasih sayang kepada seorang ibu tercinta. Dia pun mengucapkan selamat Hari Ibu kepada Reza Artamevia lewat media sosial.

Pada laman Instagram @aaliyah.massaid, penyanyi 17 tahun itu unggah foto bersama sang ibu dan kakaknya. Okezone pun mengulas lebih lanjut gaya kebersamaan Aaliyah Massaid, Reza Artamevia dan Zahwa Rezi Massaid. Ini dia ulasannya yang bisa Anda simak.

Kompakan pakai outfit coklat, saling sayang!

Aaliyah Massaid berpose duduk sambil menyender pada bahu sang ibu, lalu di samping sang ibu ada kakaknya yaitu Zahwa Massaid. Ketiganya tampil menawan dan sangat cantik dengan atasan tuttleneck long sleeve berwarna coklat, lalu dipadukan dengan bawahan celana jeans dan tak lupa makeup yang on point. Penampilan mereka menjadi sangat menawan!

Ucapan selamat bikin meleleh!

Pada caption Instagram Aaliyah Massaid menyebutkan bahwa ibunya adalah wanita terkuat yang pernah ia tahu. Ia juga mengucapkan terima kasih karena telah mengajarkannya menjadi anak yang berani dan baik hati.

“Happy Mothers Day to the strongest women I know, Ibu. thank you for teaching me to be brave and kind. Also giving me the purest love ever, i love you,” tulisnya.

Tak hanya itu ia juga menambahkan emoticon hati pada caption-nya untuk mengekspresikan kecintaanya kepada sang ibu. So sweet!

Banjir pujian Netizen





Atas unggahan tersebut mengundang respon netizen, komentar-komentar postif pun dituliskan pada kolom komentar pada unggahan foto tersebut. Banyak dari netizen yang tersentuh atas foto tersebut, adapun yang memuji penampilan keluarga tersebut.

“Malah jadi sedih lihat foto ini," tulis akun @k.**lian.06.

“A good family portrait. Minus Adjie Massaid. Happy Mothers Day to Reza,” tutur akun @dani**raja.

”Masya Allah cantik-cantik semua,” ujar akun @ati**resno.

“Always to be Proud of Your Mom, Aaliyah Massaid.," kata akun @ret***ulistia7.