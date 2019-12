MASA libur sekolah yang bersamaan dengan libur Natal, dan Tahun Baru 2019 tentunya membuat anak-anak lebih sering berada di rumah. Inilah kesempatan buat para mom untuk memberikan aktivitas menarik yang juga memiliki nilai edukasi kepada anak-anak, contohnya memasak.

Dengan mengajarkan mereka memasak, tentu anak-anak akan lebih menghargai makanan yang disajikan oleh orang tua. Karena mereka akan mengerti bahwa membuat makanan bukanlah sesuatu yang mudah.

Namun, biasanya anak-anak tidak menyukai makanan tertentu. Seperti makanan yang terlalu pedas atau bersantan. Untuk itu, mom bisa mengajak mereka untuk masak bersama dengan menu yang ringan (comfort food) seperti burger, meatball, hingga sup dan tentunya disukai oleh anak-anak.

Membuat burger merupakan salah satu cara memasak yang sangat mudah. Karena mom hanya perlu menyiapkan roti bun yang empuk, keju gurih, serta daging sapi cincang berkualitas untuk membuat patty yang juicy dan gurih. Tak heran jika burger disukai oleh anak-anak.

Buat para buah hati yang tidak menyukai daging, mom bisa mensiasatinya dengan membuat meatball. Selain bentuknya yang unik, menu yang terbuat dari daging cincang ini memiliki cita rasa yang gurih. Sehingga anak mungkin tidak mengira bahwa meatball terbuat dari daging.

Sedangkan untuk sup, menu ini merupakan makanan favorit di segala usia, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Selain lezat, sup juga memiliki kadar nutrisi yang tinggi hingga memperlancar sistem pencernaan. Selain itu, menyajikan sup juga terbilang mudah.

Ketiga menu di atas akan menghasilkan citarasa yang istimewa jika kita memperhatikan kualitas bahan bakunya yaitu daging sapi. Untuk memilih daging sapi dengan kualitas terbaik, mom dapat menggunakan Australian beef sebagai bahan baku.

Mengapa daging sapi Australia? Karena sapi Australia sangat dijaga pola hidupnya, diberi pakan teratur, serta dipotong sesuai dengan prinsip animal welfare. Daging yang dihasilkan pun empuk karena sapi terhindar dari stres.

Menariknya, daging sapi Australia tersedia dalam beragam jenis potongan. Mulai dari prime cut, daging cincang, daging giling, hingga potongan lain sehingga mom tak lagi repot untuk memotong daging terlebih dahulu. Tinggal keluarkan daging dari kemasan, daging siap untuk dimasak. Dengan begitu, mom bisa menghemat banyak waktu dan tentunya si kecil tidak mudah bosan.

