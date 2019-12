Hari Natal menjadi momen bahagia berkumpul dengan keluarga. Tak lupa membagikannya dengan mengucapkan selamat Natal kepada orang yang merayakannya. Hal itu juga yang dilakukan oleh Veronica Tan.

Veronica Tan tampaknya tak mau ketinggalan untuk mengucapkan selamat Hari Natal kepada keluarga, teman, serta pengikutnya di Instagram yang telah mencapai 498 ribu. Jika kebanyakan orang mengucapkan selamat Natal dengan mengunggah foto diri di Instagram, berbeda yang dilakukan Veronica Tan.

Veronica Tan mengunggah foto ucapan selamat natal lewat selembar kertas hasil tulisan tangannya. Setelah diperhatikan, tulisan di kertas selembar itu terlihat bagus dan rapi

"May all my family and friends who need miracle be blessed. May whoever is feeling unwell and weak be given strength. May all of those who have heavy burdens. Have their load lightened. May your christmas be one filled with happiness and joy. selamat merayakan natal kepada sahabat dan teman semuanya. semoga selalu diberi sukacita dan damai sejahtera," tulis Veronica Tan, dengan gambar pohon natal dan kelinci yang memegang kado.

Setelah dia mengunggah foto yang berupa ucapan natal lewat tulisan tangannya. Ada beberapa warganet yang merespon di kolom komentar dengan kembali mengucapkan natal dan memuji tulisannya yang bagus dan rapi itu. @lampu.morop : Tulisane apik @fenny_yip : Selamat Natal ibu Vero sekeluarga.. Btw, tulisannya bagus dan rapi.. @lilly.samantha : Wow tulisan tangan bu Vero cantik sekali. Selamat hari natal dan tahun baru bu Vero dan kel. Mengucapkan Hari Natal kepada orang-orang terdekat memang seperti sudah menjadi tradisi. Tidak hanya sekedar ucapan, tetapi juga untuk mempererat hubungan keluarga dan ikatan satu sama lain. Selain itu, Ada tradisi dari barat yang biasa dilakukan di hari Natal, yakni menghias pohon natal, kartu ucapan natal, bertukar hadiah dengan teman atau keluarga.