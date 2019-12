SALAH satu tradisi dalam mengucapkan selamat merayakan Hari Natal bisa melalui kartu Natal. Seperti yang dilakukan oleh Meghan Markle sekeluarga, bersama sang suami, Pangeran Harry dan putranya, Archie Harrison.

Natal tahun 2019 ini merupakan ‘christmas card’ pertama Meghan Markle dan Pangeran Harry sebagai Duke dan Duchess of Sussex lengkap dengan Archie Harrison. Kartu ucapan selamat Natal dari Meghan, Harry dan Archie ini diunggah oleh akun Twitter resmi The Queen’s Commonwealth Trust, ‘@queenscomtrust’.

Akun ‘@queenscomtrust’ mengunggah potret Meghan Markle, Harry dan Archie dengan konsep berwarna hitam putih. Ketiganya kompak berpose di depan pohon Natal cantik yang dihiasi berbagai ornamen Natal.

Di tampak belakang tampak Meghan terlihat santai berbalut atasan rajut lengan panjang dan celana hitam. Sedangkan Harry dengan outfit andalannya, kemeja berkancing model lengan panjang. Keduanya kompak melempar senyum sumringah. Sementara Archie, yang ada di posisi paling depan tampak menggemaskan berpose merangkak, menggigit bibirnya sambil menatap kamera dengan intens.

“Just sharing the sweetest Christmas Card from our President and Vice-President, The Duke and Duchess of Sussex. Very Merry Christmas, everyone!,” bunyi cuitan yang ditulis akun organisasi anak muda yang dipimpin Pangeran Harry dan Meghan Markle tersebut.

Dari informasi yang didapatkan oleh seorang sumber, kartu Natal digital alias e-card dari Pangeran Harry, Meghan Markle sekaligus Archie Harrison telah dikirimkan kepada para sanak-keluarga, teman-teman terdekat, dan badan amal yang dikerjakan oleh Meghan dan Harry. Pasangan suami-istri yang menikah pada Mei 2018 silam ini, memutuskan untuk mengirimkan kartu Natal digital sebagai pilihan alternatif yang lebih ramah lingkungan.

“Merry Christmas and a Happy New Year from our family to yours,” bunyi ucapan kartu Natal dari Meghan, Harry dan Archie.

Sementara itu, di liburan perayaan Natal tahun ini sebagaimana telah diungkapkan secara resmi dari pihak istana kerajaan, Meghan dan Harry lebih memilih liburan merayakan Natal di Kanada dan memboyong serta ibunda Meghan, Doria Ragland ketimbang bergabung bersama anggota keluarga kerajaan lainnya di perayaan Natal tahunan tradisi kerajaan Inggris di Sandringham. Demikian seperti dilansir Harpersbazaar, Rabu (25/12/2019).