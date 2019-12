KEMESRAAN pasangan Gisella Anastasia dan Wijaya Saputra memang sudah tak asing lagi di mata masyarakat. Mereka pun merayakan Natal bersama di Singapura, Gempi juga ikutan lho!

Keduanya terlihat menghabiskan waktu bersama di sebuah hotel di Singapura dalam perayaan Natal tahun ini. Di tengah kemesraan mereka, Gempi juga merayakan Natal bersama.

Nampak juga keluarga Wijin ikut merayakan Natal di Singapura. Mereka semua akrab dan bisa berbagi suasana hangat ya!

Saat berlibur ke Singapura, Gisel pun mengunggah momen kebersamaan Gempi lewat Instagram pribadi miliknya @gisel_la. Simak yuk ulasan selengkapnya!

Gisel dan Wijin pelukan mesra berlatar pohon Natal





Gisel dan Wijin berbagi momen mesra di media sosial, sampai membuat Netizen gagal fokus. Dalam foto tersebut, Gisel terlihat memeluk mesra Wijin dengan latar belakang pohon natal.

"Merry Christmas from ours to yours‚̧ (Selamat Natal untuk kalian dari kami)," tulis Gisel dalam caption fotonya itu.

Cerianya Gisel dan Gempi

Di balkon hotel, Gisel dan Gempi kompak tampil ceria. Gisel nampak cantik menggunakan blouse hijau tua dan legging maroon, memakai topi Santa Clause. Gempi juga tampil cerah menggunakan baju bernuansa pink. Sama-sama pakai topi Santa Clause. Lebih menggemaskan ya! Pose bareng keluarga Wijin

Gisel dan Gempi hadir di tengah-tengah keluarga Wijin. Mereka semua kompak merayakan Natal bersama di Singapura. Dalam foto tersebut, semua saudara Wijin berkumpul. Termasuk calon mama dan papa mertua Gisel. Momennya ceria, sekaligus hangat! Timbul beragam reaksi Netizen Dari unggahan foto itu, mengundang berbagai macam reaksi Netizen. Banyak yang mendoakan untuk kebahagiaan Gisel dan Gempi, namun juga tak sedikit Netizen yang nyinyir. "Merry Christmas Gisel dan Gempi, Tuhan berkatimu selalu," tulis @kwe**un. "Enggak suka bgt lihat si Wijin sama keluarganya," tulis salah satu netizen. Hubungan mereka tampaknya memang semakin lengket. Kemesraan ini bukan pertama kalinya Gisel menggandeng Gempi untuk berlibur bersama Wijin. Beberapa waktu lalu, mereka juga sempat berlibur ke Australia. Senangnya!