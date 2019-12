MOMEN libur akhir tahun sering dijadikan waktu untuk berlibur dan mempererat kedekatan keluarga, seperti yang dilakukan oleh Agus Harimurti Yudhoyono dan keluarganya untuk berlibur ke Amerika.

Dilansir dari akun instagram milik putra presiden ke enam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhono itu membagikan momen kebersamaannya dengan keluarga kecilnya tersebut. Mulai dari momen saat dalam perjalanan hingga momen kebersamaan bersama keluarganya itu di negri paman sam.

Dimulai dari postingannya pada tanggal 15 Desember, suami dari Annisa Pohan itu membagikan postingan di akun instagramnya saat berada dalam pesawat.

Pada postingannya tersebut ia mengunggah beberapa foto, mulai dari foto maps yang menjelaskan keberadaan pesawat yang ia tumpangi tersebut hingga foto buku yang ia baca untuk membunuh kejenuhan perjalanan panjangnya tersebut.

“Saat ini saya berada 38 ribu kaki di atas Greenland. Oh ya, ada buku bagus nih. Selain nonton film, saya juga mencoba membunuh kejenuhan dengan baca buku berjudul "Why do so many Incompetent Men become Leaders? (and how to fix it)",” tulis AHY pada captionnya postingannya ini.