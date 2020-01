Nama Haji Isam si Crazy Rich Kalimantan mungkin tidak asing lagi di telinga Anda. Ya, nama tersebut terkenal di seantero Indonesia karena kekayaan dari bisnis yang dimilikinya.

Di sisi lain, Haji Isam si Crazy Rich Kalimantan tengah berbahagia karena putrinya yang bernama Liana Jhonlin belum lama ini menggelar lamaran dengan seorang pembalap yang akrab disapa Putra. Momen lamarannya diabadikan di Instagram.

Sebagai keluarga dengan kekayaan yang melimpah, acara pertunangan akan menjadi sesuatu yang sakral dan pastinya diselenggarakan dengan mewah dan begitulah yang dilakukan keluarga ini. Acara lamaran Liana dan Putra bertabur kemewahan tapi juga tetap dengan nuansa romantis.

Di artikel ini Okezone akan membagikan pada Anda beberapa momen lamaran mewah mereka yang sarat akan warna ungu. So, berikut ulasannya.

1. Mengikat janji di awal 2020

Pertunangan antara Liana dan Putra berlangsung pada 1 Januari 2020. Mereka memilih tanggal tersebut sebagai simbol atas awalan yang baik. Seperti yang ditulis Liana di caption fotonya, "On the first day of 2020, bismillah. I said yes to this man."

Di foto ini, Liana terlihat sangat bahagia menerima tunangan Putra. Genggaman tangan mereka pun begitu hangat, terlebih pandangan mata satu sama lainnya. Romantis, ya.

2. Saat Putra memberikan bunga

Momen romantis lainnya yang tak bisa dilupakan dari acara lamaran anak Crazy Rich Kalimantan ini adalah saat Putra memberikan bunga pada Liana. Senyum manis keduanya terlempar dengan indah.

Di keterangan foto, Liana menyurahkan isi hatinya tentang apa yang membuatnya menerima Putra. "Alhamdulillah keputusan aku untuk membuka hati aku ke kamu, it was the right move to do. Kamu membuat aku merasakan apa artinya cinta dan dicintai. Terima Kasih Sayang sudah mengembalikan kebahagian yang sempat hilang," tulisnya.

3. Suasana pesta bertabur lampu Di acara lamaran mereka, dekorasi tempat dibuat sedemikian rupa dan lebih menonjolkan keindahan lampu-lampu kecil yang cantik. Lihat saja di foto ini, kolam didekor sedemikian rupa dan memberi kesan romantis yang menarik. 4. Ruangan lamaran penuh dengan bunga Keindahan acara lamaran ini bukan hanya terletak di busana Liana dan Putra karya rancangan Ivan Gunawan, tapi juga dekorasi tempatnya. Bisa Anda lihat sendiri bahwa di sana banyak sekali bunga di atap dan terselip di bangku-bangku tamu. Keindahan dekorasi lamaran pun bisa terlihat di atribut penunjang seperti lampu meja kecil yang ditempatkan di beberapa lokasi. 5. Siap menikah Foto mereka yang ini seperti foto lamaran formal pada umumnya. Liana duduk di kursi dan Putra berdiri sambil memegang pundak calon istrinya. Liana memamerkan cincin tunangannya dengan penuh percaya diri. Semoga lancar sampai hari H, ya.