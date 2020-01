Pangeran Harry dan Meghan Markle tengah mempersiapkan diri untuk memasuki kehidupan baru. Sehubungan dengan keputusan keduanya untuk mengundurkan diri sebagai senior member keluarga kerajaan Inggris.

Terkait dengan keputusan untuk mundur tersebut, Pangeran Harry dan Meghan juga akan membagi waktu mereka untuk berdomisili di Inggris dan Kanada.

Namun, sehubungan dengan kabar Harry dan Meghan juga akan menetap di Kanada, ada kabar terbaru yang menyebutkan bahwa Harry dan Meghan tidak diterima di sana.

Satu dari media cetak, koran terbesar di Kanada, The Globe and Mail menyebutkan bahwa Duke dan Duchess of Sussex tersebut tidak diterima di Kanada jika maksudnya adalah untuk menetap tinggal.

“Kalian diterima untuk sekedar berkunjung, tapi selama kalian adalah senior royals Kanada tidak mengizinkan kalian untuk menetap tinggal,” bunyi editorial yang ditampilkan oleh koran The Globe and Mail, seperti dikutip Insider, Jumat (17/1/2020).

Ada opini kuat yang menilai, bahwa menetapnya Pangeran Harry dan Meghan di Kanada akan merusak ‘tabu konstitusional yang tidak terucapkan”. Kanada sendiri diketahui merupakan hasil dari penggabungan dari beberapa bekas koloni Inggris, hingga akhirnya sekarang telah menjadi negara yang merdeka.

Kanada adalah penggabungan beberapa bekas koloni Inggris hingga menjadi negara merdeka setelah bertahun-tahun berupaya untuk berkedaulatan dari Inggris. Dengan alasan ini, Untuk editor halaman editorial surat kabar Tony Keller berpendapat bahwa dengan menempatkan kaum bangsawan dari bekas penjajah negara itu akan melanggar sistem Kanada saat ini. “Di Inggris, monarki itu menguasai kekuasaan tertinggi tapi tidak memerintah. Di Kanada, kerajaan tidak memerintah atau tinggal. Ia adalah monarki, raja virtual,” ungkap Tony. Untuk urusan antara Inggris dan Kanada, Ratu Elizabeth II sendiri memiliki perwakilan di Kanada, dikenal sebagai gubernur jenderal yang melakukan sebagian besar tugas seremonial. Monarki unik yang dimiliki Kanada, ditambahkan Tony sebagai alasan kuat mengapa Harry dan Meghan sebagai anggota keluarga kerajaan Inggris, tidak diterima untuk menetap tinggal di Kanada. “Jika mereka adalah warga negara biasa, mereka akan disambut. Tetapi monarki yang unik di negara ini, rapuh namun penting dalam sistem konstitusi kita. Berarti bahwa seorang dari lingkup kerajaan, Pangeran yang berada di urutan keenam dalam garis suksesi menjadi bukan sesuatu yang Kanada dapat izinkan,” imbuhnya.