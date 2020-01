KEPUTUSAN mundur sebagai member kerajaan Inggris. Duke dan Duchess of Sussex, Pangeran Harry - Meghan Markle juga telah mengumumukan akan mencari nafkah sendiri, mandiri secara finansial.

Tapi Pangeran Charles sebagai ayah Harry dan Meghan Markle, sepertinya tetap merasa berkewajiban untuk membiayai si anak bungsu.

Sebab, seperti diwarta Usmagazine, Senin (20/1/2020), dilaporkan bahwa Pangeran Charles akan tetap menyokong finansial Pangeran Harry dan sang istri, Meghan Markle meskipun keduanya telah mundur dari keluarga kerajaan.

Royal koresponden untuk Harper’s Bazaar, Omid Scobie melaporkan pada Sabtu 18 Januari 2020 kemarin, bahwa sebagai ayah, Pangeran Charles memutuskan untuk tetap menyokong biaya operasional Pangeran Harry dan Meghan Markle, dari private estate Duchy of Cornwall yang ia miliki.

Menurut situs resmi Sussex Royal, Pangeran Charles sendiri diketahui memang yang membiayai, membayar hingga 95persen biaya operasional Harry dan Meghan.

“Pendapatan yang diperoleh dari estate, diteruskan kepada Pangeran Charles, HRH The Prince of Wales dan Duke of Cornwall, yang memilih untuk menggunakannya untuk biaya kegiatan publik, kegiatan amal, aktivitas private, dan keluarganya,” bunyi keterangan di situs Duchy of Cornwall.

Sementara itu, dari pernyataan resmi yang dikeluarkan pihak Istana Buckingham, pasangan suami-istri yang menikah pada 18 Mei 2018 itu akan kehilangan titel resmi, His Royal Highness dan Her Royal Highness dan benar-benar seutuhnya mundur sebagai working members di keluarga kerajaan Inggris.

“The Sussexes will not use their HRH titles as they are no longer working members of the Royal Family. The Duke and Duchess of Sussex have shared their wish to repay Sovereign Grant expenditure for the refurbishment of Frogmore Cottage, which will remain their UK family home,” bunyi pernyataan dari Istana Buckingham.

Namun, untuk isu lainnya perihal biaya keamanan Harry dan Meghan yang juga ramai diperbincangkan. Sejauh ini pihak Istana Buckingham memilih untuk tidak mau berkomentar lebih detail.

“Buckingham Palace does not comment on the details of security arrangements. There are well established independent processes to determine the need for publicly-funded security,” tutup Istana Buckingham.