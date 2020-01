Awan duka menyelimuti dunia olahraga. Legenda basket Kobe Bryant meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan helikopter di Calabasas, Los Angeles Amerika Serikat. Putri Kobe, Gianna juga turut menjadi korban meninggal dalam kecelakaan tersebut.

Selain dikenal sebagai legenda basket NBA dan olahragawan, Kobe merupakan sosok yang sangat dekat dengan keluarga. Kebersamaan Kobe Bryant dan keluarga terbingkai sebagai kenangan manis yang membuat fans tak kuasa membendung air mata.

Berikut potret kenangan Kobe Bryant dan keluarga yang Okezone lansir dari Buzzfeed, Senin (27/1/2020) :

Eskpresi lucu saat konferensi pers

Lagi lagi Kobe tak malu untuk memamerkan kedekatan dengan sang anak di depan umum. Kali ini kedua putrinya, Gianna dan Natalia ikut hadir ketika ayahnya sedang konferensi pers NBA Finals.

Pada momen tersebut Kakak-adik ini memakai pakaian yang sama, rambut mereka yang keriting dihias dengan pita putih, namun yang membedakan adalah ekspresi lucu keduanya. Gigi tersenyum lucu saat dicium ayah sedangkan Natalia memasang pose cemberut namun tetap imut.

Merayakan ulang tahun Bianka

Kalau sebelumnya Kobe mengunggah kebersamaan dengan Gigi dan Natalia, pada postingan kali ini Kobe menggendong anak ketiganya, Bianka Bella Bryant. Kobe terlihat sangat bahagia karena saat itu Bianka sedang ulang tahun yang ke-3. “Happy Birthday B.B I Can’t believe you are 3 already!,” tulis Kobe dalam caption foto tersebut.

Sepertinya Kobe Bryant dan keluarga suka memakai pakaian yang simpel dan tidak berlebihan. Kobe masih mengenakan kaus abu-abu polos dan Bianka dengan imutnya duduk di bahu ayahnya dengan balutan dress serta bando putih putih berbentuk pita yang menghiasi rambut khasnya.

Foto keluarga Pada unggahan kali ini, Kobe foto bersama ketiga anaknya, Natalia, Gianna, Bianka dan Vanessa yang saat itu sedang mengandung putri ke-4 mereka, Capri. Natalia sangat anggun dibalut gaun biru tua yang dihiasi motif titik-titik putih. Tak mau kalah dengan sang kakak, Gigi dan Bianka terlihat cantik dengan gaunnya apalagi senyumnya yang lebar menambah aura menawan. Di kehamilannya, Vanessa tak segan untuk memamerkan perut besarnya, meskipun begitu aura keibuannya makin terpancar maksimal. Sedangkan Kobe terlihat sangat gagah, lagi-lagi dengan kaus polos namun aura bintangnya tidak luntur.