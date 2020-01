DALAM mempercantik rumah, Do It Yourself (DIY) masih digemari banyak kalangan. Kalau punya ban bekas di rumah, yuk sulap jadi kursi yang bisa diletakkan di teras atau ruang tamu.

Tidak salah jika kamu ingin meniru ide DIY dari ban bekas. Daripada membuangnya, tak ada salahnya menyulap ban bekas jadi kursi cantik.

Dengan mudahnya, kamu bisa memanfaatkan ban bekas dan mengubahnya menjadi kursi impianmu. Dilansir Okezone dari Handimania, berikut peralatan dan cara membuat kursi dari ban bekas yang dapat kamu coba.

Peralatan yang kamu butuhkan:

- Ban bekas

- MDF atau Medium-density fibreboard ukuran 6mm yang dipotong menjadi dua lingkaran dengan diameter 55cm.

- 6 sekrup

- Bor

- Obeng

- Glue gun atau lem tembak dengan 6 tabung lem

- Natural sisal twisted cord dengan panjang 5kg dan tebal 10mm

- Kain

- Gunting

- Cat kayu yang akan digunakan untuk proses finishing

Cara membuat:

1. Periksalah ban bekas yang kamu punya. Bersihkan ban tersebut dengan kain kering. Jika sangat kotor, cucilah ban tersebut dan keringkan. 2. Jika ban sudah siap untuk digunakan, tempatkanlah satu MDF di atasnya. 3. Bor menjadi tiga lubang yang berbeda dengan jarak yang tidak terlalu dekat. Buatlah lubang cukup dalam untuk menembus karet ban. 4. Pasang sekrup ke MDF dengan menggunakan obeng. Sekrup tersebut akan merekat erat dengan banmu. Lakukanlah hal yang sama di setiap lubang dan ulangi langkah ke-2 dan ke-3 di sisi ban yang lain. 5. Ambillah tali sisal dan mulai rekatkan di tengah MDF dengan menggunakan glue gun. Oleskan lem tersebut di papan. Pastikan tali sisal merekat dengan kuat. 6. Tahan tali sisal yang berada di tengah papan. Kemudian, buatlah tali tersebut melingkar sampai menutupi MDF. Selain itu, jangan lupa untuk memberikan lem secukupnya di setiap putaran agar tali menempel dengan kuat dan kencang. 7. Setelah MDF sudah tertutupi sepenuhnya, lakukan hal yang sama terhadap tepi ban. Kamu juga harus memberikan lem secukupnya sehingga tali sisal dapat merekat dengan kuat. Pastikan ujung tali sisal dapat memenuhi tepi ban. 8. Terus tutupi ban dengan tali sisal sampai mencapai tepi MDF yang berada di bagian sebelahnya. 9. Setelah semuanya sudah tertutupi, potong tali sisal. Hindari ujung-ujung tali menempel dengan ban. Pastikan tali sisal merekat dengan benar. Kamu tidak perlu melapisi MDF yang berada di bagian sebelahnya karena akan langsung bersentuhan dengan lantai. 10. Oleskan cat kayu ke semua permukaan tali sisal. Tunggulah selama satu jam sebelum kamu melapisinya lagi. Kursi ini dapat kamu sentuh setelah satu hari, tetapi masa pengeringan yang baik dapat memakan waktu selama dua minggu. 11. Kursimu telah siap digunakan.