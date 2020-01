Berita bahagia datang dari keluarga co-founder Microsoft, Bill Gates. Sang putri, Jennifer Gates baru saja bertunangan dengan pria asal Mesir, Nayel Nassar.

Nayel adalah seorang show jumper atau atlet berkuda professional. Berita bahagia ini diumumkan langsung oleh putri Bill Gates melalui akun Instagram pribadinya, @jenniferkgates, Rabu 29 Januari 2020.

Perempuan yang tengah menempuh ilmu di sekolah kedokteran sekaligus atlet berkuda ini membagikan kabar pertunangannya kepada sekitar 231ribu pengikutnya di Instagram, dengan mengunggah foto momen ia dilamar sang kekasih. Saat keduanya berada di tengah hamparan salju.

“Nayel Nassar, you are one of a kind. Absolutely swept me off my feet this past weekend, surprising me in the most meaningful location over one of our many shared passions,” tulis Jennifer sebagai keterangan foto yang menunjukkan dirinya tengah dipeluk mesra Nayel.

Dalam keterangan foto yang sama, Jennifer mengaku ia sudah tak sabar untuk menjalani kehidupan baru sebagai sepasang suami-istri bersama dengan Nayel

“I can’t wait to spend the rest of our lives learning, growing, laughing and loving together. Yes a million times over,” tambahnya.

Sementara itu, tidak hanya Jennifer, Nayel pun juga memamerkan kebahagiannya bertunangan dengan sang kekasih tercinta. Sama seperti Jennifer, pria yang tumbuh besar di Kuwait tersebut juga membagikan rasa bahagianya melalui unggahan satu foto di akun Instagram pribadinya, @nayelnassar. Lamarannya diterima oleh Jennifer, dalam keterangan foto yang ia tulis, Nayel mengungkapkan ia merasa menjadi pria paling beruntung dan bahagia di dunia. Sebab bagi Nayel, sosok Jennifer adalah segalanya. “SHE SAID YES!! I’m feeling like the luckiest (and happiest) man in the world right about now. Jenn, you are everything I could have possibly imagined... and so much more,” ungkap Nayel sebagai keterangan foto yang juga memperlihatkan cincin pertunangan yang indah berkilauan di jari Jennifer.