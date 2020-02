ORANTUA harus mengetahui bagaimana cara cepat membuat bayi tidur saat malam hari. Jangan sampai ia rewel atau menangis karena tak kunjung terlelap, sehingga mengganggu istirahat ayah-bundanya.

Dilansir dari laman babycenter pada Sabtu (8/2/2020), bayi yang baru lahir terkadang susah untuk menyesuaikan tidurnya, dan ia harus beradaptasi pada situasi siang dan malam. Tapi, ketahuilah bahwa bayi yang baru lahir masih sulit untuk tidur saat malam hari.

Maka dari itu, para orangtua perlu membuat strategi bagaimana cara menidurkan bayi dengan cepat saat malam hari. Berikut strategi yang dapat Anda lakukan ada bayi Anda.

1. Letakkan bayi Anda di tempat tidur saat ia mengantuk.

Ini adalah hal yang sulit, terutama untuk para ibu yang menyusui, tetapi kuasailah waktu dan bayi Anda agar lebih mudah beristirahat. “Bayi yang tertidur sendiri lebih mungkin belajar menenangkan diri untuk tidur”, ujar Kim West, seorang konsultan tidur dan penulis buku The Sleep Lady's Good Night, Sleep Tight.

Ilustrasi. Foto: Istimewa

Jadi cobalah untuk meletakkan bayi Anda ke tempat tidur bayi saat ia sedang tenang, tepat sebelum ia tertidur. Kemudian berusahalah Anda untuk menenangkannya.

2. Tunggulah beberapa menit sampai bayi Anda tertidur.

Tunggu beberapa menit sampai bayi tidur, dan berilah waktu pada bayi sampai ia merasakan mengantuk dan akhirnya terlelap. Jika tidak lelap, maka ia akan terbangun lagi bila melihat tidal Anda di sampingnya. Kemudian, kontrol volume suara Anda sehingga si buah hati tak terganggu.

3. Cobalah untuk tidak menatap mata bayi Anda.

Banyak bayi mudah distimulasi. Jika menatap matanya, berarti Anda telah memberikan perhatian kepadanya dan menandakan ingin bermain dengannya. Menurut Claire Lerner, penasihat pengasuhan senior di Zero to Three, orangtua yang melakukan kontak mata dengan bayi yang mengantuk secara tidak sengaja mendorong mereka untuk keluar dari zona tidur mereka.

Ilustrasi. Foto: Istimewa

"Semakin banyak interaksi yang terjadi antara Anda dan bayi Anda di malam hari, semakin besar motivasi dia untuk bangun." Kemudian, Lerner menyarankan untuk tidak menatap mata bayi Anda. Pertahankan selalu pandangan pada perutnya, dan bawalah ia untuk tidur dengan suara tenang dan sentuhan lembut.

4. Berilah bayi Anda ASI pada malam hari.

Jika bayi Anda sulit tidur, membangunkannya untuk menyusu di malam hari (antara pukul 10.00 malam dan tengah malam) dapat membuatnya tertidur lebih lama. Biarkan lampu redup dan angkat bayi dengan lembut. Dia mungkin bangun untuk mulai menyusu, tetapi jika tidak, perlahan-lahan menyenggol bibirnya dengan puting sampai dia menguncinya. Setelah dia selesai, letakkan dia kembali ke tempat tidur tanpa bersendawa.