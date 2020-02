Dilansir dari South China Morning Post, awalnya pasangan ini sudah merencanakan pernikahan di hari Valentine, 14 Februari 2020.

Namun, karena si perempuan tak bisa keluar rumah sakit demi alasan keselamatan banyak orang, akhirnya mereka harus merelakan mengundur tanggal pernikahan sampai si perempuan diizinkan keluar rumah sakit.

