Hari Valentine identik dengan kasih sayang. Makanya, di hari itu banyak orang akan memberikan cokelat, bunga mawar, atau hadiah spesial lain yang disukai pasangannya.

Tapi, siapa bilang Hari Valentine hanya memberikan sesuatu yang romantis? Sebab, dari 5 meme berikut ini Anda akan merasa terhibur dan Anda tak ingin sendirian yang tertawa.

So, bagaimana bentuk kreasi Hari Valentine yang lucu yang berhasil Okezone rangkum khusus untuk Anda;

1. Aku yang tak pernah dianggap

Ide memberikan karangan bunga seperti ini sangat menarik, terlebih jika Anda selama ini tak pernah dianggapnya sebagai orang yang spesial. Jadi, nggak perlu menjelaskannya panjang lebar di WhatsAppa, cukup kasih karangan bunga, si doi bakal kesindir pasti!

2. Problematika kehidupan

Jika mengacu pada usia kehamilan 9 bulan, maka mereka yang melakukan hubungan intim di 14 Februari, akan melahirkan pada 14 November. Tentu, hal ini tidak demikian adanya. Ngenesnya, kalau Kamu ditinggal kabur pasangan. Sedih.

3. Hollywood berduka di Hari Valentine





Selain tak dianggap, kisah sedih para muda mudi sekarang adalah tak bisa memiliki orang yang disayang. Nah, di Hari Valentine ini, Hollywood ternyata merayakannya juga dengan kalimat 'We Fall In Love With Peolle We Can't Have'. Ya, namanya juga meme, maklumin saja jika halu.

4. Apa itu Hari Valentine?





Di media sosial sedang ramai netizen menyuarakan tagar #ValentineBukanBudayaKita. Salah satu meme yang menarik adalah yang satu ini. Ya, orang Indonesia itu nggak kenal budaya Hari Valentine, yang ada budaya bilangnya pinjam, tapi nggak dikembalikan. Mantap!

5. Nyindir siapa sih?

Nah, kalau Anda mau nyindir orang-orang yang merayakan Hari Valentine, meme yang satu ini dijamin menohok. Sebab, jika dipikir-pikir ada benarnya juga; masa harus nunggu Hari Valentine untuk dapat coklat dari orang tersayang. Haduh.