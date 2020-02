SELAIN penampilan busananya, gaya parenting Kylie Jenner dan Travis Scott untuk sang buah hati, Stormi Scott, juga menarik dikulik. Sama enggak ya dengan para orangtua lainnya?

Sebagai putri dari Kylie Jenner dan Travis Scott, Stormi Scott, tentunya tidak kekurangan materi. Meskipun begitu, bukan berarti Stormi Scott akan selalu mendapatkan apa yang ia inginkan.

Dalam mengasuh Stormi Scott, Kylie Jenner, sebagai ibu ternyata menerapkan sederet peraturan ketat bagi sang putri tercinta. Penasaran seperti apa sih gaya parenting ala Kylie Jenner?

Dilansir Okezone dari Cheatsheet, Jumat (14/2/2020), simak ulasan metode-metode parenting ala Kylie Jenner di bawah ini.

Tidak boleh menonton televisi





Keluarga Kardashian-Jenner meraih ketenaran sebagai bintang reality show di televisi lewat, “Keeping Up With the Kardashians”. Meskipun Kylie Jenner juga menjadi bagian di dalamnya, namun Kylie Jenner memilih menerapkan peraturan kepada sang untuk untuk tidak menonton berbagai acara televisi.

tidak boleh menonton televisi bagi putri kecilnya. Menurut Kylie Jenner, kalau anak sering terlalu menonton televisi, akibatnya kurang aktif bermain di luar ruangan.

Tidak boleh kotor-kotoran Dengan kata lain, Stormi Scott tidak boleh terkena kuman dan bakteri. Pernah adar rumor beredar, saat mengunjungi Stormi Scott yang baru lahir, maka orang tersebut harus mengenakan masker medis pelindung wajah. Hal ini karena Kylie Jenner begitu terobsesi dengan kebersihan. Sehingga, ia tidak mau anak tercintanya terpapar kuman dan bakteri. Tapi seiring berjalannya waktu, Anda bisa melihat Kylie Jenner sudah mulai membebaskan kebiasaan tersebut. Salah satunya saat Stormi Scott terlihat asyik bermain di taman terbuka dengan bebas.